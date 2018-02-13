المطيري: انهينا توقيعات غالبية الجهات الحكومية لتعجيل طرح المناقصة خلال شهرين

كتب _ عبدالناصر الاسلمي :

طالب القائمون على لجنة «أهالي خيطان الجنوبي» وحملة «متى نسكن» وزير الأشغال العامة المهندس حسام الرومي ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات جنان بوشهري الاستعجال في طرح مناقصات البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي الذي يخدم 1448 أسرة كويتية.

وقال رئيس اللجنة المحامي بدر المطيري في مؤتمر صحافي اول من أمس بحضور جمع من أصحاب القسائم الواقعة في القطعتين «الثالثة» و «الرابعة» من المشروع أن تصريحات الجهات المعنية بشأن جاهزية البنية التحتية للمنطقة وتغييرها بعد تسليم المواطنين يعطل تسلم أذونات البناء للمواطنين.

وأضاف المطيري أن البنية التحتية الحالية يمكن أن يستفيد منها المواطن صاحب التخصيص ويمكن تحديثها أثناء عمليات البناء دون تأخير المواطنين أكثر من سنتين بحسب ماصرح به المسؤولون مؤخرا.

وأفاد أن اللجنة بالتعاون مع «متى نسكن» استطاعوا انهاء توقيعات 99 في المئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع لتعجيل طرح المناقصة متوقعا أن يتم ذلك خلال شهرين بحسب الوعود المقطوعة من المسؤولين.

واستنكر المطيري صمت وزير الأشغال ونواب مجلس الامة وعدم التفاعل مع قضايا المواطنين التي تخص مشروع «خيطان الجنوبي» اضافة إلى تحديد صلاحيات مشروع خيطان وعدم السماح بالبدل الداخلي وحق التصرف وغيره من الامور التي يستفيد منها المواطن.

انتظار طويل

بدوره قال رئيس حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري إن المواطن المخصص على مشروع خيطان الجنوبي انتظر 25 عاما وأغلب سكان المنطقة من المتقاعدين في حين من المفترض أن يكون لهم مساعدات عاجلة من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاعمال.

وطالب الهاجري رئيس مجلس الوزراء بخفض القيمة الرمزية لاسعار الأراضي لتكون أقل من 15 ألف دينار واقرار السماح بالبدل الداخلي الى جانب الضغط لإستعجال تسليم أبوحليفة الجديدة لاسيما بعد تنازل هيئة الزراعة وبلدية الكويت عنها وتسليمها للإسكان لتحقيق الفائدة للمواطنين.

من جهة أخرى اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية أنها ستوزع القسائم الحكومية في مشروع جنوب عبدالله المبارك الاسكاني الدفعة السادسة من قطعه (2)من قطاع توزيعات السنة المالية «2018/2017» والتي تشتمل على (283) قسيمة بمساحة400 متر مربع، للمخصص لهم حتى تاريخ 19 ابريل وذلك يومي غدا الخميس والاحد المقبل لتوزيع بطاقات القرعة على أن تدرع بطاقات الاضباط 19 فبراير الجاري وتجري القرعة في 21 فبراير.

وشددت السكنية في بيان لها امس على حضور المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة و المدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.