أصغر المتسابقات تفوزبالجائزة الأولى في مسابقة الطبخ التراثي

تواصلت المنافسات في مسابقة الطبخ التراثي أول من أمس في قرية صباح الأحمد التراثية بين الطهاة والطاهيات الكويتيين والخليجيين بمتابعة من لجنة التحكيم المكونة من الرئيس الشيف عبدالرزاق السيد والأعضاء خديجة الجيماز، باسل المجلهم، سارة الشمري، بحضور جماهيري كبير تابع منافسات المسابقة حتى النهاية.

وقالت المشرفة على المسابقة نوال الفيلكاوي في تصريح صحافي ان المسابقة اتسمت بالمنافسات اللافتة بين عشر متسابقات ومتسابقين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على مدى ساعة من الوقت، لافتة إلى أنه تم توفير جميع المكونات وإتاحة حرية اختيار الأطباق للمتسابقين.

وأشارت الفيلكاوي إلى أن النتائج النهائية قد أسفرت عن حصول المتسابقة يارا قطيش على المركز الأول وتعتبر أصغر المتسابقات عمرا وهي في السنة الجامعية الأولى في تخصص الهندسة المعمارية، وجاءت في المركز الثاني المتسابقة تحرير الشمري التي اعدت طبقاً على ألوان علم الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، وحصل المتسابق جاسم محمد على المركز الثالث، ووزعت الجوائز على جميع المتسابقين الذين شاركوا في المسابقة.

إلى جانب آخر، حيث أقيم الكثير من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بمواكبة من إذاعة وتلفزيون الكويت، في القرية التراثية بالتزامن مع الاحتفال بالاعياد الوطنية فيما ستقام فعاليات متميزة خلال الأسبوع الجاري.