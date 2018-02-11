بيروت – «السياسة»:

«أضواء شارع الجاد وقصص أخرى عن لونغينغ الصينية في نسختها العربية، صادرة عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» في بيروت. تركز القصص الواردة في هذه المجموعة على الحب والشوق في بيئات حضرية وتميط اللثام عن الأسرار الدفينة الخاصة بعائلات الطبقة الوسطى الجديدة في الصين، فتعكس الحياة اليومية التي تشمل علاقات حب خفية ومساعي متواضعة تتميز بالابداع المتبادل. ان المشاعر الحضرية خاضعة تقريباً لهيمنة القيم الخاصة بهذه الطبقة الوسطى. فقد أصبحت العلاقات خارج اطار الزواج بالكاد، أسراراً لدى عائلات الطبقة الوسطى.

تضم المجموعة على ثماني قصص لمجموعة من الأدباء الصينيين الذين كتبوها بطرق متفردة تعكس التحول في العلاقات الاجتماعية والأسرية لهذا العصر الشديد التقلّب؛ فمقولة الزواج هو مقبرة الحب، أو «اذا كرهت شخصاً، تزوج منه/منها» أصبح وارداً كرأي معاصر شائع لسكان المدن حول الزواج. وتؤيد قصة بان جون عقد زواج هذه المقولة، اذ ان المشكلة التي أثارتها هذه القصة هي واقع مألوف في المدن الصينية اليوم. اختار كل من سو تشين ولي تشيادونغ، انطلاق كسبيل للخروج من حياتهما الأساسية الروتينية بشكل لا يطاق وبدء حياتهما الخاصة في حالتهما الميؤوس منها، لا يمكن لمشروع زواج مثالي أن يوجد. لكن والدة سو تشين تقول: في نهاية المطاف، ما المغزي من استبدال الأزواج؟ وبعد أن أصبح الزواج مأزقاً لا مفر منه لسكان المناطق الحضرية الحديثة، صعد نجم الاختراع التاريخي العظيم المعروف باسم عقد الزواج، فأصبح كلا الطرفين يتمتعان بحرية نسبية لمواصلة الزواج أو الانسحاب منه، وبات من المرجح أن يحظوا ببدايات سعيدة ونهايات مرضية، أما قصة تشو هاودونغ «العيش معاً بعد الطلاق» فهي عن الزواج والطلاق. فبالنسبة إلى زوجين سئما السمات التافهة للحياة الزوجية ومعاشرة بعضهما، يصبح الطلاق الحل الذي لا مفر منه. ولكنهما يراقبان بعضهما عن بُعد بعد الطلاق ويتفاجآن باعادة اكتشاف مناقب بعضهما البعض، إلى جانب جمال لم يلحظاه من قبل قط، وتستمر القصص في هذه المجموعة بترتيبات وحبكات، منها ما يسعي إلى التسامح والحريات، ومنها ما يسعي نحو التحرر من القيود الأخلاقية، أو الضغوط والاحترام الشديد للواقع وازالة الحدود. انها في النهاية قصص تعكس الظروف الصعبة التي قد لا تتغير في الحياة الحضرية الحديثة.