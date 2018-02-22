أطباء غير كويتيين يطالبون وزير الصحة بإعادة النظر بقرار الحربي المتعلق بالعمل في المؤسسات الطبية الأهلية

كتبت ـ مروة البحراوي:

طالب عدد من اطباء الطب البشري وطب الاسنان والمهن الطبية المعاونة من غير الكويتيين وزير الصحة الدكتور باسل الصباح باعادة النظر في قرار وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي رقم (186) لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل في المؤسسات الطبية الأهلية.

وقال الاطباء في تصريح خاص لـ”السياسة” ان القرار المذكور الغى شرطاً من القرار السابق رم 66 لسنة 2017 الذي جاء لتنظيم عمل الاطباء والممرضين الوافدين في المؤسسات الطبية الأهلية، اضاف ان القرار 66 لسنة 2017 شرط في نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن الطبية المعاونة لهما لغير الكويتين للعمل بجهة اخرى في القطاع الطبي الاهلي الحصول موافقة الجهتين المعنيتين بالقطاع الاهلي أو مرور سنة على ترك العمل لدى الجهة الأولى، وجواز موافقة الوزارة على نقل الترخيص في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وتابعوا ان القرار واصدار القرار رقم ( 186) لسنة 2017 نفس الشروط السابقة باستثناء الشرط الثالت والخاص بجواز موافقة الوزارة على نقل الترخيص في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مبيناً ان ذلك يعد تعسفا واضحا في حقهم لانه يعطي اصحاب المؤسسات الخاصة الحرية التامة في التحكم بمصائر الاطباء.

وأوضح الاطباء ان الشرط المستثنى كان يعطي للطبيب المتضرر الحق في تدخل وزارة الصحة لفض النزاع بينه وبين الجهة الاولى التي يريد ترك العمل فيها، وذلك في حال رفض هذه الجهة الموافقة على طلب نقل الترخيص، بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبعد استثناء هذا الشرط يكون من حق صاحب العمل رفض نقل الترخيص ويكون أمام الطبيب المتضرر حل واحد فقط لترك العمل وهو قضاء عام كامل في المنزل بدون عمل حتى يتسنى له العمل في جهة أخرى!

وتساءل الاطباء، كيف يقضي المغترب عاما كاملا في المنزل بدون عمل؟ ولماذا لم يحدد القانون مدة معينة كحد ادني للعمل في الجهة الاولى قبل نقل الترخيص للعمل في جهة أخرى بدلا من الحكم عليهم بالبطالة؟

وطالب الاطباء الوزير الصباح باعادة النظر في هذا القانون الجائر الذي يطمس حقوقهم ويجعلهم لقمة سائغة في فم أرباب العمل فضلا عن عدم وجود جهة رقابية محايدة تحتكم للنزاعات القائمة بين الاطراف المختلفة.