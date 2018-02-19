الفطر بروتين الشتاء والكيوي تحسن صحة المصابين بالبرد واليقطين يحافظ على الجهاز التنفسي ويطرد البلغم

القاهرة – محمد اسماعيل:

يتعرض الانسان في فصل الشتاء لطقس شديد البرودة، ما يفقد الجسم الكثير من حرارته الطبيعية ويصيبه بنزلات البرد والكثير من الأمراض، وحتى يتجنب كل هذا فعليه اتباع الأنظمة الغذائية التي تقي من قسوة البرودة، وتناول أطعمة تساعد في تدفئة الجسم في فصل الشتاء وأن تكون ذا فائدة أكبر وصحية أكثر، اضافة إلى أن المأكولات الشتوية يجب أن تحتوي على العديد من المركبات الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة، كما أنها تعزز مناعة الجسم وتحميه من الأمراض التي تصيبه في فصل الشتاء أثناء انخفاض حرارة الجو، كما أن استهلاك أغذية مرتفعة السعرات الحرارية نسبيا في فصل الشتاء يحافظ على درجة حرارة الجسم ثابتة عند37 درجة.

أكدت دراسة علمية أجراها المركز الطبي بجامعة تكساس الأميركية، أن تناول 5 مكونات غذائية تساهم في تعزيز المناعة والتغلب على مخلفات الصقيع، وأنه يأتي على وهي الفطر، وفاكهة الكيوي، واللبن، وبذور اليقطين، والثوم، فهي قادرة على «تفعيل» نظام المناعة ومساعدته على منع الالتهابات ومقاومتها. كما تنظم خلايا الدم البيضاء وتبقيها في حال استعداد عالية لتكون جاهزة لمهاجمة أي خطر يتهدد الجسم، كما أنها غنية بالفيتامينات والزنك والمواد المضادة للأكسدة، التي تبقي جميع أنظمة المناعة سليمة وقوية، وتسلح الجسم بالطاقة، وهو لا يساهم في القضاء على نزلات البرد والأنفلونزا وحسب، بل يمنع الاصابة بها أيضا. كما يزيد الفيتامين C من انتاج خلايا الدم البيضاء، التي تساعد في مكافحة العدوي. أما الفيتامين E، فيعزز المناعة ويعتبر بمثابة الحارس الشخصي للانسان لأنه يكافح كل العوامل التي تحاول الحاق الأذي بالجسم.

ويتباري الطهاة وربات البيوت بمختلف المطابخ العالمية على ادخال تلك المكونات الغذائية الخمس في اعداد عشرات الأطباق والوصفات، ويأتي في مقدمتها السلطات وأنواع الحساء المختلفة والصلصات والمقبلات والمعجنات، كما تضاف لأطباق الخضار واليخنات والطواجن، وتدخل في تجهيزا البيتزا والعجة والبرغر، علاوة على أن اللبن وفاكهة الكيوي يدخلا في صناعة سلطة الفواكه والكوكتيل والعصائر والجاتوهات والتورتات، وأيضا يمكن تتناول بذور اليقطين مع الثمار المجفّفة والمكسرات، وتخلط مع الشوفان وزيت جوز الهند وشراب القيقب، وكذلك يخلط الثوم ناعما مع اللبن اليوناني والخيار المبشور، ويخلط مع مكعبات الطماطم والريحان المفروم الطازج.

مواجهة البرد بالغذاء

يؤكد خبير التغذية الدكتور عبد العزيز ندير بالمركز القومي لبحوث الغذاء، أن لفصل الشتاء مأكولات تمنح الدفء والنشاط والحيوية وأخرى تقي من نزلات البرد والرشح والزكام والأنفلونزا وثالثة تحمي الجهاز التنفسي من اصابته بالأمراض، وقد أوصى خبراء التغذية والأطباء بمواجهة الطقس البارد بالنظام الغذائي، واقترحوا مجموعة من الأطعمة تسمى مأكولات الشتاء تضم 5 مكونات غذائية، يأتي في مقدمتها ثمرة الفطر، وفاكهة الكيوي، واللبن، وبذور اليقطين، والثوم، وأكدوا أنه لا يمكن مواجهة صقيع الشتاء بدونها، حيث تفيد في تنشيط الدورة الدموية وتمد الجسم بالطاقة والحيوية وتمنح الشعور بالدفء، فتلك المكونات تجمع بين عدد من المصادر الغذائية التي تساهم في رفع درجة حرارة الجسم الداخلية في الأيام منخفضة الحرارة، وتصنف ضمن أفضل الخيارات المثالية لمواجهة برد الشتاء القارص.

وأضاف أن ثمار الفطر تعد بروتين الشتاء، وأكلها بانتظام يحمي الانسان من البرد وأمراضه، وتقدم له الكثير من المواد الغذائية كالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والبروتينات والكاربوهيدرات والنشويات، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة، التي تمد الجسم بالطاقة والدفء وتزيد من الحيوية والنشاط، كما أن غني الفطر بالسيلينيوم والأرغوثيونئين، يساعد في تعزيز مناعة الجسم، وتزيد من قدرته على مقاومة الزكام والبرد والأنفلونزا، اضافة إلى أن فاكهة الكيوي بقيمتها الغذائية العالية وبما تحتويه من تركيز عالي من فيتامين آي، سي والفيتامينات الذائبة في الماء تسهم بشكل فعال في تقليل الآثار الضارة للصقيع وتحول دون الاصابة بأمراض البرد وتعزز الدفاعات المناعية، كما أن احتوائها على خصائص ومواد ومركبات وعناصر ومضادات حيوية طبيعية يحسن صحة المصابين بأمراض البرد.

وبذور اليقطين غذاء مهم في فصل الشتاء فأكله يساعد في طرد البلغم ويكافح السعال والالتهابات الرئوية ويقضي على الرشح ويعمل على حماية الجهاز التنفسي من مخاطر أمراض البرد، ويعد منجم الجسم من الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامينات أ، آي، سي، إلى جانب مادة «الكاروتين» التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من أضرار البرد. أما اللبن فيفيد في تقوية الجسم وبناء العظام القادرة على تحمل الطقس البارد ويخفف من أعراض أمراضه، فاللبن يحتوي على معظم الفيتامينات وبينت الكثير من الدراسات أهميته في مقاومة وعلاج أمراض البرد، فتناول كوب من اللبن الدافئ يوميا ضمن النظام الغذائي قادر على مواجهة صقيع الطقس وبث الحرارة والنشاط والحيوية في الجسم.

ويعد الثوم من أطعمة الشتاء التي ينصح خبراء التغذية بالاكثار من تناولها خاصة في الأيام منخفضة درجات الحرارة، حيث أنه من الأغذية التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية ما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم الداخلية ويمنح الشعور بالدفء، علاوة على احتواء ثماره على مضادات طبيعية للفطريات والبكتيريا ومن ثم فانه يعزز جهاز المناعة ويقي من التعرض لنزلات البرد والرشح والزكام والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي والسعال.

دواء لا مثيل له

يؤكد الدكتور سمير عبد الجواد استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد، أن الفطر والكيوي، واللبن، وبذور اليقطين، والثوم، صيدلية دوائية لمكافحة أمراض البرد لا مثيل لها، فهي تقوي بنية الجسم، وتقاوم قسوة الشتاء، وتسرع الدورة الدموية، وتمد بالحرارة وتشعر بالدفء وتبعث على النشاط والحيوية، وتساعد في زيادة مناعة الجسم خاصة، وأنها غنية بالفيتامين سي ومضادات الأكسدة مثل «الفلافونويد» و»البيتا كاروتين» و»اللوتين»، كما أن الاعتماد على هذه المأكولات لتدفئة الجسم وتزويده بالطاقة في فصل الشتاء بدلا من الأطعمة الغنية بالدهون الأفضل صحيا، فهذه المكونات الغذائية تساعد على التخلص من برودة الجسم وتمنح طاقة جيدة وتعمل على التخلص من الجوع لغناها بالألياف.

وقال ان فوائد تلك المكونات الغذائية لا تتوقف عند تدفئة الجسم ضد البرد وحمايته من الزكام والرشح والسعال وغيرها من أمراض البرد، بل أن مفعولها يمتد لحماية الجسم ضد خطر الاصابة بتصلب الشرايين، ومشاكل القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وتساعد على تخفيض مستوىات الكولسترول في الدم، وتساهم المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها على التخلص من الجذور الحرة، التي تتلف الجسم، وتسبب الكثير من الأمراض، كالسرطان والشيخوخة، بالاضافة إلى أنها تحسن عمليات الهضم وتفيد المعدة والأمعاء والقولون، وتساعد البنكرياس والكبد والطحال على القيام بوظائفهم، وتعالج المرارة وتنظف قنواتها وتفتت حصاها، وتحمي الكلية وتنظم عمل قنواتها البولية، وتزيد من فعالية موانع الالتهابات وتنظم ضغط الدم، وتوقف انتشار الأورام وتبطئ عملية الشيخوخة، وفعالة في مواجهة التعب والوهن المترافقين مع الاجهاد.

مصدر طاقة

يقول خبير التغذية الدكتور عادل سعيد بالمركز القومي لبحوث الغذاء: الفطر والكيوي، واللبن، وبذور اليقطين، والثوم، من الأطعمة ذات القيمة الغذائية المرتفعة والتي تمد الجسم بالعديد من العناصر اللازمة له، وتمثل مصدر طاقة كبير، ما يسهم في تقوية مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض الشتوية، وتمنح الدفء والنشط، فهي غنية بالمعادن مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس واليود والحديد والفوسفور والكلس والبورون والصوديوم والسيليلوز والزنك والمنجنيز والكبريت. علاوة على احتوائها على كميات كبيرة من فيتامينات أ، ب2، ب3، ب6، ب9، ب12، ج، آي، د، هــ، سي، ك وحمض الفوليك والثيامين والرايبوفلافين والنياسين والكولين، كما يتوافر فيها الكربوهيدرات والسكر والألياف الغذائية والبروتينات والدهون، والمواد النشوية.

وأضاف أن تلك المكونات الغذائية مليئة بالأنزيمات الحية والبكتيريا التي تساعد على اعادة بناء الأنسجة والخلايا بالجهاز المناعـــي، علاوة على أنها تحتوي على البروبيوتيك الضروري لصحة جهاز المناعة والأحماض الدهنية الأساسية، التي تساعد في تعزيز المناعة وتعمل على زيادة انتاج خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوي، إلى جانب أنها تتميز بقدرتها الفعالة كدواء لالتهابات الحلق والبرد، اضافة إلى أن هذه المكونات الغذائية تمد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة، كـــ «الفلافونويد» والفولات و»الكاروتين» و»اللينتانين» و»البيتا كاروتين» و»اللوتين»، والتي لها دور في مقاومة الشقوق الحرة ومن ثم خفض مخاطر الاصابة بأمراض البرد، وأيضا تضم خصائص ومركبات عضوية ومضادات حيوية طبيعية تقاوم الجراثيم وتقضي على الفيروسات والفطريات وتحارب العدوي، كما أن غني هذه المأكولات بالعناصر الغذائية والألياف يساعد على التخلص من الجوع ويمنح الجسم الطاقة اللازمة لمقاومة برد الشتاء.

أطباق الدفء في الشتاء

شوربة بذور اليقطين

كيلو غرام من اليقطين مكعبات، بصلتان متوسطا الحج، كوب من حليب جوز الهند وحزمة كزبة طازجة، طريقة التحضير: نضع ملعقة زيت نباتي في اناء ونصب عليه قطع اليقطين ونقلبها بالزيت، ثم ندفع بها بفرن البوتاجاز عند درجة حرارة مرتفعة، ونتركها لمدة ساعة أو حتى تنضج، ثم نضع الملعقة الأخرى من الزيت النباتي في اناء آخر على النار ويضاف اليه البصل المقطع ويشوح لمدة دقيقة مع معجون الكاري والزنجبيل، ثم يضاف القرع المشوي ومرق الخضار وقليل من الملح والفلفل وتترك على النار حتى تغلي، ثم يضاف لبن جوز الهند وفي النهاية توضع الشوربة في الخلاط لمزج المكونات جيدا والحصول على القوام الكريمي، ثم توضع الكزبة والثوم وزيت الزيتون في الخلاط لمدة دقيقتين للحصول على صوص قوامه سميك، وفي النهاية يمزج الخليط ويتم تقديم شوربة اليقطين وبالهناء والشفاء.

عصير اللبن بالنعناع

المقادير:

نصف كيلو لبن، وموزتان مقشرتان ومقطعتان و5 ثمار فراولة مغسولة ومقطعة و3 ملاعق عسل أبيض للتحلية، كوبا ماء، ملعقتا نعناع ناشف، قليل من الملح، وعدد من مكعبات الثلج.

الطريقة : يخلط اللبن مع الماء وقطع الموز الصغيرة وشرائح الفراولة، ويضاف اليهم العسل الأبيض والنعناع الناشف والقليل من الملح والثلج «حسب الرغبة»، ويخلط في الخلاط ويقدم بالهناء والشفاء.

سلطة الثوم والطحينة

المقادير: 3 فصوص ثوم، ربع ملعقة ملح ليمون، 4 ملاعق زيت زيتون، و3 ثمار من الفلفل وملعقة صلصة، 3 ملاعق طحينة، كوب ماء، نصف ملعقة ملح.

طريقه التحضير: في اناء نضع الزيت، ثم نضيف الثوم والصلصة وملح الليمون والملح وثمار الفلفل بعد تقطيعها وفرمها، ونضع الاناء في الفرن ونقلب الخليط لمدة دقائق ، ثم نضيف الماء، ثم يقلب الخليط جيدا وتضاف الطحينة ويرفع من على النار حتى يبرد ويقدم.