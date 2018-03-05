أطعمة ينبغي للحامل تجنبها!

ترجمة – أحمد عبدالعزيز:

أنت الان حامل، الف مبروك تهنئتنا القلبية ودعواتنا لك بحمل صحي، وعليك ان تعرفي ان الشهور التسعة الخاصة بالحمل هي اخطر الاوقات التي تمر بحياة المرأة وعليها ان تهتم بكثير من العناية والحرص ومع ذلك فهناك ندرة في المعلومات الصحية الحقيقية التي يجب ان تلم بها النساء الحوامل وخاصة فيما يتعلق بالغذاء وما ينبغي ان تتناوله الحامل وما ينبغي ان تتجنبه.

لا شك ان الطعام ضروري وهام لصحتنا وعافيتنا وفي فترة معينة تؤثر التغذية على الجهاز المناعي سواء للام او للجنين ولذلك حدد عدد من خبراء الصحة والتغذية مجموعة من الاطعمة التي يجب على الحامل ان تتجنبها اثناء فترة الحمل:

بكتيريا السالمونيللا

هذه البكتيريا الموجودة في البيض على الحامل تجنبها وذلك عندما تطهو البيض النيئ طهواً كاملاً حتى يصبح الصفار والبياض صلباً ومعظم منتجات الايس كريم تحتوي على بيض نيئ ولذلك على الحامل تجنب تناوله اثناء الحمل.

اللحوم الطازجة

قد تكون اللحوم جيدة ولكن الكبد ليس مفيداً وعلى الحامل على الاقل اثناء الشهور التسعة للحمل في التقليل منها واذا ارادت الحامل ان تتناول اللحوم عليها التأكد من نضوجها كاملاً اثناء الطهو والا يكون في منتصف قطعة اللحم بقعة لونها وردي وكذلك في المشويات يجب ان ينضج اللحم نضجاً كاملاً ومن جميع اجزائها وعلى الحامل تجنب تناول اللحوم المعالجة وذلك لتجنب البكتيريا التي تضر الجنين.

الاسماك الزيتية

رغم الفوائد الصحية للاسماك الزيتية السالمون والتونة والسردين والماكريل والانشوجة والرنجة الخ للام وللجنين ولكن احياناً تسبب الملوثات البيئية تجعل هذه الاسماك غير مناسبة للحامل وللجنين وكذلك هناك بعض المأكولات البحرية مثل السرطان وسمك موسى واسماك القرش والتي تحمل الكثير من الملوثات ومن الافضل للحامل ان تقلل من تناولها.

الزئبق

الزئبق ضار للحامل وتحتوي اسماك القرش واسماك التونة والسمكة السيفية مقادير اكبر من الزئبق وعلى الحامل تقليل تناولها لهذه الانواع من الاسماك وعليها الحذر من كثير من المأكولات البحرية المعلبة ومدى وجود الزئبق فيها حتى تتجنب افراز هذه المادة.

بكتيريا اللستيرويوتيك

هذه البكتيريا موجودة في الجبن المصنوع من الحليب غير المبستر وكذلك الحليب غير المبستر لان هذه الاصناف تحتوي على بكتيريا الليستريوتيك التي تسبب الاسهال ومشكلات الجهاز التنفسي وعلى الحامل تجنب تناول هذه المنتجات.

الكافيين

على الحامل تقليل تناولها للمنتجات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين فهي من اسباب الاجهاض وولادة الاجنة ناقصة الوزن، كل هذه الاصناف يجب تجنبها للاستمتاع بحمل صحي وولادة طبيعية بلا مشكلات وكذلك مراعاة لصحة وسلامة الجنين.