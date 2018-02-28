أعداء «النتانة» يفضلون الديكتاتورية

باريس-أ ف ب:

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الذين يبدون قرفا سريعا إزاء روائح الجسم الكريهة يفضلون القادة الذين ينظر إليهم على أنهم «متسلطون» مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع إقرار الباحثين بـ»محدودية» هذه الدراسة.

هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «رويال سوسايتي اوبن ساينس» هي نتيجة ثلاثة تحقيقات الكترونية أجري أحدها على مواطنين أميركيين في اكتوبر 2016 قبيل الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون. وكان ينظر إلى المرشح الجمهوري على أنه «حامل لرسالة تسلطية بشكل خاص» وفق الباحثين.

وقد اظهرت الدراسة أن «الذين أبدوا قرفا أكبر إزاء الروائح الكريهة كانوا أكثر ميلا للتصويت لدونالد ترامب مقارنة مع من هم أقل حساسية» على هذه الروائح، بحسب الباحث يوناس اولوفسون من قسم علم النفس في جامعة ستوكهولم وهو أحد معدي الدراسة.

لكن كيف يمكن تفسير هذا الترابط بين الانزعاج الفائق من روائح الجسم الكريهة (كالتعرق أو الغائط أو البول) والميل لتأييد الأنظمة الاستبدادية؟ هذا الأمر قد يكون نابعا من الرغبة في الحماية من المرض بحسب الباحثين.

وقال ماركو توليو ليوتسا من جامعة مانيا غريتشا دي كاتانتسارو الإيطالية وهو أحد معدي الدراسة إن «حاسة الشم تؤدي دورا رئيسا في رصد العوامل المسببة للأمراض»، مشيرا إلى أن روائح التعرق «تكون غالبا مرتبطة بوجود الجراثيم».

وتساءل الباحثون عن نوع التنظيم الاجتماعي الذي يسعى إليه الكارهون لروائح الجسم النتنة. وتحدثت فرضيتهم عن تفضيل هؤلاء المجتمعات التي تكون فيها المجموعات المختلفة خصوصا الاتنية منها منفصلة.