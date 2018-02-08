القاهرة – أماني أحمد:

الرئتان العضو الرئيسي في الجهاز التنفسي الذي يساعد على مد الجسم بالأكسجين اللازم لنمو الخلايا والأنسجة وخروج ثاني أكسيد الكربون من الدم لتخلص من السموم.وقد تتعطل وظائف الرئتين ويملأها السموم نتيجة تعرضها المستمر لاستنشاق الملوثات البيئية والفطريات والبكتيريا الموجودة في الهواء الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات مرضية خطيرة ولهذا لابد من البحث عن طرق دفاعية طبيعية للحفاظ على صحة الرئة وسهولة التنفس.

يقول الدكتور ابراهيم عبد الفتاح محسن استشاري الأمراض الصدرية والحساسية: من الضروري الحفاظ على صحة الرئتين والتدريب على تنقيتها بشكل منتظم لتخليصها من السموم البيئية الناتجة عن الأبخرة والعوادم والأتربة ومخلفات التدخين وكذلك تنظيف البطانة الداخلية للمجاري التنفسية التي يتراكم فيها الكائنات الضارة المسببة للحساسية، ولتعزيز صحة الرئتين وتنظيفهما من البلغم وتنقيتهما من السموم لابد من التنفس العميق الذي يساعد على تحسين وظيفة وصحة الرئتين عن طريق ايصال المزيد من الأكسجين للجسم وهذا سوف يقوي الرئتين وينظف المجاري التنفسية من السموم ما يزيد من طاقة الجسم ويخفف التوتر.وتعد اليوجا من تمارين التنفس التي تساعد على تقوية الرئتين ولابد من التعرض للشمس يوميا لمدة عشر دقائق على الأقل. وأيضاعدم التعرض لاستنشاق المبيدات الحشرية والمبيضات ومواد التنظيف التي تحتوي على مركبات كيميائية ومعطرات الرائحة الاصطناعية ومستحضرات العناية بالجسم وينصح بشراء مزيلات الرائحة الخالية من الألمنيوم واذا كنت تتعرض أثناء عملك لمواد خطرة مثل أبخرة الطلاء أو الأتربة لموجودة في مواقع البناء أو المواد الكيميائية الناتجة عن صبغات الشعر وعلاجاته فيجب التأكد من وجود تهوية مناسبة في المكان أو ارتداء أدوات للوقاية أثناء التنفس مثل أقنعة الغبار أو الكمامات الشخصية.

بالاضافة إلى ضرورة الابتعاد عن التدخين والمدخنين(التدخين السلبي) لأن الملوثات الصناعية والمركبات الكيميائية المتداخلة في صناعة السجائر تتراكم في الدم وتزيد من تكون المخاط على الرئتين، ما يزيد من تلف أنسجة الرئتين. كما ينصح باقتناء النباتات المنزلية الخضراء التي تنقي الجو وتزيل السموم ومن أمثلتها نبات نخيل الخيزران أو الألوفيرا.والحرص على فتح النوافذ والأبواب بشكل منتظم لتنقية الهواء.

وكذلك استعمال الأعشاب المضادة للسعال التي تخفف من تشنجات التنفس للتخلص من الالتهابات وتنظيف المجاري الهوائية والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والمصنعة والمشروبات الغازية وتجنب المأكولات شديدة التركيز بالسكر أو الملح والاقلال من تناول اللحوم والألبان والقمح والتركيز على الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك وفيتامين سي ود وب6والماغنسيوم حيث تعمل على تهدئة وتقوية أنسجة الرئتين وتخفف من تشنج الجهاز التنفسي، ما يسهم في تنظيفها.بالاضافة إلى أهمية شرب كميات.

تقوية المناعة

تقول الدكتورة اسراء فؤاد عبد الودود اختصاصية التغذية العلاجية بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد: نوعية الأطعمة التي نتناولها تؤثر على صحة الجسم، فالغذاء الصحي يحفز الجهاز المناعي ويحسن أداء وظائف أعضاء الجسم المختلفة، وله دورا مهما في تنقية الرئة من السموم ومن ثم المحافظة على . فنجد أن الأطعمة الغنيةبالكاروتينات(مضادات الأكسدة) والفلافونويدات والخضراوات الورقية والأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا3تساعد على صحة وكفاءة الرئتين.

وننصح بشرب كوب من الليمون والماء على الريق، حيث يعمل على تنظيف الرئتين، وكذلك كوب من عصير الجريب فروت يتوافر به مضادات الأكسدة التي تنظم عملية التنفس وتناول الثوم نيئا أو مطبوخا، يساعد على التخلص من المخاط الزائد في فتحات الجيوب الأنفية وأيضا يتوافر به مادة الأليسين التي تعمل كمضاد حيوي طبيعي قوي في الجسم ويمكن أن يساعد على قتل الجراثيم التي تصيب الجهاز التنفسي وتسد الرئتين وكذلك له دور في الوقاية من سرطان الرئتين.

كما أن تناول الأناناس يحتوي على مادة البرومالين التي تعمل منقيا للرئتين ما يسمح بالحصول على كمية أكبر من الأكسجين.تناول عصير الجزر الطبيعي بين وجبتي الافطار والغداء يعمل على قتل البكتيريا الضارة وتنقية الرئتين من كافة السموم العالقة بها. وأيضا عصير التوت البري قبل النوم يساعد على مكافحة البكتيريا في الرئتين التي تسبب الالتهابات.وأيضا البصل بمضادات الأكسدة التي تمنع السرطان والتهاب الئرتين. بالاضافة إلى البروكلي الذي يحتوي على مستوىات عالبة من فيتامين سي الذي يساعد الجسم على انتظام عملية الأيض ويحمي الرئتين من السموم.

ويتوافر في العسل خصائص مضادة للفيروسات والفطريات وهي تساعد على التخلص من تهيج الحلق والشعب الهوائية وأيضا طرد البلغم من المجاري التنفسية.

وهناك من الأعشاب الطبيعية التي ثبتت فعاليتها في محاربة النيكوتين ومحاربة تكون البلغم أو المخاط على الرئتين وتلطف من تشنجات الجهاز التنفسي وأيضا تعمل كمضاد للبكتيريا وتساعد على ازالة السموم والمعادن الثقيلة والتي منها أهمها زيت الخروع.

أما العرق سوس فتناول مشروبه دافئا بانتظام من 2الي 3أكواب يوميا يقلل التهاب الشعب الهوائية لغناه بمواد مضادة للأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات ما يساعد على تخفيف التهابات القصبات الهوائية.

ويعد الأوريجانو من الأعشاب والتوابل المجففة التي تطهر الرئة من الالتهابات والاحتقان الأنفي وتحسن من تدفق الهواء اليها وتعزز عمليات التنفس والقضاء على الجراثيم والفطريات وطرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية والممرات الأنفية، حيث يتوافر به مركبات الكارفاكارول ومادة تيربينز التي تعتبر من المواد المنظفة للرئتين بالاضافة إلى أنه يعمل على تثبيط نشاط الهيستامين الذي يتسبب في العطس والسعال وافراز المخاط عند استنشاق الأتربة والدخان والروائح وحبوب اللقاح.

كما أن شاي النعناع يوميا أو مضغ أوراقه الغنية بالمنثول يساعد على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز التنفسي وعلاج أعراض الاحتقان به.

ويساعد عشب اللوبيليا على طرد البلغم ويحفز الدماغ على افراز الأدرينالين الذي يريح الشعب الهوائية لتسهيل عملية التنفس بالاضافة إلى أهميته في الاقلال من آثار النيكوتين على الجسم ويمكن عمل حمام بخار منه واستنشاقه مرتين يوميا ويحذر على الحوامل أو المرضع أو المرضى الذين يعانون من الأمراض القلبية أو ارتفاع ضغط الدم استخدامه.وأيضا الشاي الأخضر يساعد على طرد المخاط الزائد ويقاوم الأكسدة ويقي من سرطان الرئة.

كشفت الدراسات العلمية الحديثة على أهمية الزنجبيل في الوقاية والعلاج من مشكلات الجهاز التنفسي بسبب البرد أو الانفلونزا وتناوله بانتظام يحفز الجهاز المناعي ويقاوم الأمراض وينقي الرئتين من السموم.

ومن التوابل المفيدة الثوم والكركم والقرفة والكاري الهندي الحار والكزبرة.

أما عشبة عصا الراعي وففيها مركبات مثل الجلايسودات والديسكورديس والكومارين والصابونين التي تعمل على طرد المخاط والبلغم وتنظف الرئتين خصوصا عند المدخنين وذلك باضافتها إلى كوب مغلي وتركه مدة 10دقائق ثم تناولها.وكذلك استنشاق بخارها يعالج حالات التهاب الجيوب الأنفية وانسداد الأنف.

كما أن عشبة السعال تحتوي على مركبات القلويدات التي تعمل على طرد الافرازات المخاطية والبلغم ومكافحة التهابات الشعب الهوائية والحنجرة.

وأخيرا الحرص على ممارسة الرياضة فهي من أهم العوامل التي تعمل على تنقية الجسم والرئتين من كافة السموم العالقة بهما وتنشيط الدورة الدموية وتنظيم عملية التنفس.