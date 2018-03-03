أفراح الحساوي والدويسان

أقام أنور عبدالله الحساوي حفل استقبال بمناسبة عقد قران نجله عبدالله على كريمة سالم عبدالوهاب الدويسان في منزله، حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشخ جابر المبارك، وعدد من الشيوخ والنواب، والشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني وتمنوا للمعرس حياة رافلة بالسعادة.
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