أفراح الديرة في قرية صباح الأحمد

أطلقت قرية صباح الأحمد التراثية عن برنامج «فرحة الأعياد الوطنية» الذي يتضمن فعاليات متعددة بمناسبة العيدين الوطني والتحرير ابتداء من اليوم الخميس والأيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين، والتي تأتي ضمن الموسم الخامس من مهرجان الموروث الشعبي الخليجي.

ودعت اللجنة المنظمة بالقرية التراثية في تصريح صحافي المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيارة القرية لحضور الكثير من الأنشطة المتنوعة الثراثية والثقافية والرياضية والترفيهية، والتي ترسم أجواء الفرحة والمتعة في هذه الأيام الوطنية المجيدة.

وأضافت اللجنة: «هناك الكثير من المسابقات وتوزيع الجوائز على الجمهور، إضافة إلى إطلاق فعاليات العروض الشعبية والفنية، حيث ستقام اليوم الخميس الأمسية الشعرية الكبرى في قرية الموروث الشعبي بمشاركة الشعراء عبدالرحمن الرسلاني، نايف الهوياني، راجح العتيبي، ويديرها الإعلامي مشعل الحميدي.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الفعاليات الوطنية من الفنون الشعبية والتراثية والثقافية ستكون متواصلة طوال فترات الأعياد الوطنية، حيث أعدت برامج متنوعة لإبراز البهجة والفرحة الوطنية في كافة مواقع القرية.