أفراح الهزاع

احتفل المربي محمد الهزاع بزفاف نجله عبدالله وأقام حفل استقبال في صالة افراح الميلم بالعديلية حضره رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس الأمة وجمع من الأهل الذين قدموا التهاني وتمنوا للمعرس حياة رافلة بالسعادة .. بالمبارك.
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