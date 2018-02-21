“أقرا وارتق”… في روضة التميز

أقامت روضة التميز لمنطقة العاصمة التعليمية درسا نموذجيا ضمن برنامج (أقرا وارتق) بحضور الموجه الاول لرياض الاطفال ندى العجيل ومجموعة من معلمات ومشرفات رياض الاطفال من اعداد المعلمتين اخلاص الحلفي ونورة القضيبي.
بدأ الدرس بمناقشة الاطفال وسرد قصص يتم من خلالها قراءة اصوات للحروف المركبة والحرف مع الفتحة وشكرت ندى العجيل كل من ساهم في هذا الدرس الذي يعود بالفائدة على الاطفال واختتم البرنامج بتكريم المشاركات.
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