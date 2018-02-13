كتب – مفرح حجاب:

اسدل الستار مساء الاثنين على العروض الرسمية في مسابقة الدورة الثامنة من مهرجان “الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي” الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، بعرض مسرحية «اقفاص» التي قدمها طلاب المعهد على مسرح «حمد الرجيب» وسط حضور غفير تقدمهم رئيس المهرجان عميد المعهد الدكتور فهد منصور الهاجري وحشد من الضيوف بالاضافة الى قيادات المعهد واعضاء هيئة التدريس والطلاب ومحبي المسرح.

مسرحية «اقفاص» مأخوذة عن نص «الالة الحاسبة» للكاتب الاميركي المر رايس ومن اعداد واخراج فرح الحجلي وبطولة محمد اكبر، محمد الانصاري، عندنان بلعيس، اريج العطار، محمد ملك، نورهان طالب، محمد المنصوري، اسماعيل كمال، علي المهيني، مهدي هيثم، وعلي سامر، ديكور عبدالله الشواف، واضاءة حسين الحداد، وازياء شهد الدخيل وماكياج لين الاطرش.

نص الكاتب الاميركي يميل بشكل كبير الى علاقة الانسان بالآلة، لا سيما في الازمان الحديثة التي كادت ان تحول الانسان نفسه الى آلة، ورغم ان هذا النص كتب عام 1923، الا انه يميل الى الواقعية بشكل كبير، رغم السوداوية التي تحيط به، والتي هي ابرز سمات الكاتب رايس، الذي عمل في بداية حياته بالقانون ثم تحول الى الادب والمسرح، وكانت اعماله له صدى في مدينة نيويورك وحصد الكثير من الجوائز، منها جائزة «بوليتزر» عام 1929، الا ان انتهى به الامر ان عاش معظم ايامه الاخيرة في عاصمة الضباب «لندن» ومات فيها.

المسرحية تدور حول مستر «زيرو» الذي ظل ملتزما بعمله طوال سنوات عمره ولم يقصر يوما في اداء واجبه، الا انه تفاجأ برئيسه يفصله من العمل ويستبدله بآلة مما جعله ينفجر من الغضب ويقوم بقتل مديره ويقبع في السجن سنوات تطارده احلام اصبح من المستحيل ان يحققها، وتضطره وحشة السجن الى استرجاع ذكرياته مع زوجته حتى يفاجأ في احد الايام بالعفو والخروج من السجن، لكن بعدما تقدم في العمر، وفقد الكثير من بريقه وعلامات الشيخوخة سيطرت على ملامحه.

المخرجة ومعدة النص فرح الحجلي اتخذت خطا اخر في النص، وبدأت الاشتغال عليه وتخلت عن الطريقة التي تناول فيها رايس حياة مستر «زيرو» بالتوازي مع مرحلة ما بعد مماته،وهو في الحالتين لا يقدم ككائن بشري وانما كألة رمز له الكاتب بالرقم صفر للتعبير عن نظرة المجتمع الدونية له، ونتعرف من خلال سير الاحداث كيف تسلب الالة الانسان كرامته وحياته، بينما اشتغلت فرح في نصها المعد على خط زمني واحد بدءاً من صدامه مع مديره مرورا بجريمة القتل وصولا الى مرحلة السجن وهو المبرر الذي لجأت اليه المخرجة الشابة، كذلك نجحت فرح في خلق مساحة كبيرة على المسرح مما ساهم في براعة الممثلين وقد شاهد الجميع حالة التناغم الكبيرة في التعبير الحركي والتشكيلات التي تم تجسيدها وساهم في ذلك الديكور البسيط على الخشبة.

يبقى ان هذا العرض المسرحي من العروض الشيقة والرشيقة، بالرغم من استخدام المعدة والمخرجة كل ادوات المسرح التقليدية، لكنها لم تأخذ منها الجانب الاسهل، بل شكلت من خلال التعبير الحركي جزءا من الديكور تقريبا، ومارست حقها في توظيف الممثلين والاشتغال عليهم، لذلك كانت هناك حيوية على الخشبة وخرج العرض بشكل رائع للجمهور.