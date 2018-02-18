ألبوم كفوري الجديد بعيد عن الحزن والمأساة

يستعد الفنان وائل كفوري لتسجيل اغنيات البومه الجديد الذي يعده وينتظر طرحه في منتصف الخريف المقبل, وفق مصدر من شركة “روتانا”.

ولن يعود كفوري الى الاغنيات التي اتهم بانها حزينة او سميت بالمأساة, بحسب البعض, بل سيستعيد تجربة منتصف التسعينات في الاغنيات التي قدمها ونالت قبولا ونجاحا واضحا، وهو الان بصدد التحضير لتقديم بعض الاعمال, علما بان هناك متسعا من الوقت لاصدار البومه, لا سيما ان شركة “روتانا” مشغولة حاليا بالعمل على اصدار البوم اليسا, المنتظر قريبا, وكذلك البوم فارس كرم.

بدوره يؤكد كفوري لكل مقربيه على انه رغم الانتقادات التي طالت البومه الاخير، الا ان الاغنيات اخذت مكانها السليم على الخريطة التسويقية, ويبلغ معدل استماع كل اغنية اكثر من ثلاثة ملايين متابع على موقع “يوتيوب” وموقع “انغامي” كما يشير الى ان معظم الاغنيات تطلب منه في الحفلات والمناسبات التي يحييها.