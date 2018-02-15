ألمانيا ترفع الغلة لـ 8 ذهبيات في الألعاب الشتوية

احتاجت ألمانيا إلى خمسة أيام ونصف من منافسات دورة الألعاب الشتوية ببيونغ تشانغ لمعادلة عدد الميداليات الذهبية التي حصلت عليها في كامل منافسات دورة سوتشي، حيث حصلت على ثماني ذهبيات.

وحصد الثنائي أليونا سافشينكو وبرونو ماسو الميدالية الذهبية الثامنة امس في منافسات التزلج الفني المختلط.

وحصل على الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الشتوية الحالية كل من أرند بيفر ولورا دالمير لاعبا البياثلون، ونتالي جايسنبيرجر متسابقة الزحفات الثلجية، توبياس فيندل متسابق الزحفات الثلجية المزدوجة، وأندرياس فيلينجر متسابق الوثب التزلجي، وإيريك فرينزل متسابق التزلج المركب.

وينتظر حصول ألمانيا على ميداليات ذهبية أخرى في مسابقة الفرق للزحافات الثلجية والعديد من المنافسات الأخرى، لتظل في طريقها لتحسين عدد الميداليات التي حصلت عليها في دورة ألعاب سوتشي الأخيرة والتي حصدت خلالها 19 ميدالية بواقع ثماني ميداليات ذهبية وست ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية، حيث كانت هذه النتائج هي الأسوأ لألمانيا منذ إعادة توحيدها في 1990.

وبات النروجي اكسل لوند سفيندال المتزلج الاكبر سنا (35 عاما) يحرز ذهبية التزلج الالبي في فئة الانحدار في تاريخ الالعاب الشتوية عندما طوق عنقه بالمعدن الاصفر امس.

ومنح سفيندال ايضا النروج اولى ذهبياتها على الاطلاق في الانحدار في الالعاب الاولمبية، وحل ثانيا مواطنه العملاق كييتيل يانسرود وثالثا السويسري بيت فويز حامل اللقب قبل اربع سنوات.

وسبق لسفيندال ان احرز الميدالية الفضية في نسخة عام 2010، لكنه حل رابعا في سوتشي عام 2014.

بدوره، احرزت الاميركية ميكايلا شيرين، الساعية الى حصد اكثر من ميدالية من المعدن الاصفر في بيونغ تشانغ، ذهبية سباق التعرج الطويل.

وتقدمت شيفرين (22 عاما) على النروجية راغنهيلد موفينكل وعلى الايطالية فيديريكا برينيون.

وحافظ الفرنسي بيير فولتييه، على ميداليته الذهبية في مسابقة الاختراق ضمن منافسات التزلج بالألواح، وسجل فولتييه 1277 مترا في مضمار فونيكس للتزلج، متفوقا على الأسترالي جاريد هيوز الذي نال الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الإسباني ريجينو هيرنانديز.