ألمانيا تصدر أسلحة بـ1.3 مليار يورو لدول بالتحالف العربي

برلين – د ب أ، الأناضول: كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، أن الحكومة الألمانية باعت أسلحة بقيمة نحو 1.3 مليار يورو (1.6 مليار دولار) العام 2017، إلى دول من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وذكرت الوزارة في ردهاعلى سؤال من النائب من حزب الخضر أوميد نوري بور، أن كمية الأسلحة المعتمدة للتصدير زادت بنسبة تسعة في المئة عن العام 2016.

وأضافت إن غالبية الأسلحة ذهبت إلى مصر (708 ملايين يورو) تلتها السعودية (254 مليون يورو) ودولة الإمارات (214 مليون يورو).