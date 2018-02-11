سعود السمكة

سعود السمكة

يمكن صدور أحكام مخففة لكنها سوف تحرم رموزاً كبيرة معروفة بوطنيتها وجهادها ضد التلاعب بالاموال العامة وبحرصها على احترام دولة المؤسسات من ممارسة العمل السياسي مستقبلاً .. ثم ماذا؟ قد لا نجد من يتقدم لتمثيل الأمة لا من يجيد التمثيل عليها!

هذا هو مربط الفرس يا سيد مبارك “أثر الحكم” الذي سوف يحرم أصحاب المعالي ممن وصفتهم رموزا كبيرة حريصة على دولة المؤسسات وانا أسألك: أي احترام هذا لدولة المؤسسات؟ وهل من يحرض على دولة المؤسسات ويتحدى الحكم بمقولته الشهيرة “عدوا رجالكم ونعد رجالنا” يعد رمزاً وحريصاً على احترام دولة المؤسسات أم ذاك الذي قال لرجال الأمن اخلعوا ملابسكم وانضموا معنا فالدولة سقطت؟ وهل من يحرص على دولة المؤسسات يترك مقعده في البرلمان وينزل الشارع يحرض الغوغاء على دولة المؤسسات ويطالب بإسقاط الحكومة ومجلس الأمة من الشارع ويمارس العدوانية اللفظية على رجال القضاء ويتهمهم بالارتشاء وفساد الاحكام؟

أي هراء هذا وأي تدليس واي كذب؟ وأي طعن بأحكام ونزاهة القضاء؟ هل من يقوم بهذه الافعال العدوانية على دولة المؤسسات لديه ذرة احترام لهذه الدولة أو يستحق لقب “رمز” وهل من بلغت به الوقاحة وقلة الحياء من ردد ذلك الخطاب النتن الذي تطاول فيه على مقام حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه يطلق عليه لقب “رمز”؟

أما القول: من سيمنعهم أثر الحكم من الترشح فقد لا يجد الشعب الكويتي من يستطيع تمثيل الامة الله اكبر فهل هناك قول يعد إهانة للشعب الكويتي أبلغ من هذا القول؟ يا سلام انه تهديد مباشر للكويت بأسرها: انه اذا لم يتم الافراج عن من أدانهم القضاء والعمل على محو أثر الحكم.

ليتمكنوا من الترشح مستقبلاً فان الأمة الكويتية لن تجد من بينها من هو كفؤاً لتمثيلها، بل سو ف لن تجد سوى من يمثل عليها. والذي لا يصدق فليذهب الى عدد “القبس” امس ويقرأ مقال مبارك الدويلة؟ ليس هذا فحسب بل يعيب على نظام التقاضي المعمول فيه عند جميع دول العالم، وهو نظام الدرجات الثلاث: أول درجة – استئناف – تمييز ويريد من جميع احكام هذه الدرجات ان تكون موحدة والا فإن مبارك الدويلة يصفها بالأحكام المتناقضة كما جاء في سياق مقالته الاحكام المتناقضة التي صدرت في محاكم اول درجة وثاني درجة ويقصد ان الأولى براءة والاستئناف احكام بالسجن”!

ان مثل هذا القول ليس فقط معيبا بحق الكاتب بل معيب بالسماح لمثل هذا الهراء بالنشر، فالكاتب في هذا المقال وجه إهانة بالغة للشعب بأن لا يوجد به رجال يستحقون تمثيل الامة، إلا ربعه الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وحكم عليهم القضاء وتحدث في أمر لا يعرف معناه، وهو الحكمة من وجود ثلاث درجات للتقاضي.

الخلاصة: إن السيد مبارك يقول لكم يا أهل الكويت ويا نظام حكم ويا حكومة ويا قضاء ويا سلطة تشريعية: ان كنتم تظنون ان المسألة ستنتهي تداعياتها عند صيرورة الحكم نهائيا، فأنتم مخطئون بل ان المشكلة سوف تبدأ من لحظة إدانتهم بالتمييز، حيث سيتم اسقاط مفهوم دولة القانون من قاموس الكويتيين، وسوف تسقط الهيبة عن الكثير من الأشياء قد لا يسمح قانون المطبوعات بذكرها فهل هناك أحد يستطيع تفسير هذا الكلام غير انه تهديد للدولة، بجميع سلطاتها بما فيها سلطة الشعب؟