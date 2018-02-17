أمطار تعطل السير في بغداد

بغداد – وكالات:

تسببت الأمطار الغزيرة المتواصل هطولها منذ أول من أمس، على مختلف المحافظات العراقية بتعطل حركة السير والتسوق في بعض المناطق بعد غرق الشوارع الرئيسة والمناطق التجارية في بغداد، أمس.

وعلى إثر غرق العديد من الشوارع والأسواق التجارية والمناطق السكنية في بغداد، استنفرت قوات الجيش إمكانيتها وبدأت بمهام سحب مياه الامطار.

إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية، حالة الاستنفار القصوى شرقي محافظة ديالى (شرق)، بعد أن غمرت مياه السيول القادمة من إيران ناحيتين حدوديتين بالمحافظة.

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة هلال السهلاني في بيان، أمس، إن “أزمة شح المياه هي القضية الأخطر التي تواجه العراق عموما”، محذرا من أن “العراق سيخسـر إدراج الأهوار على لائحة التراث العالمي بسبب تفاقم أزمة المياه”.