أمل عرفة: “في سورية طفح الموت”

كشفت الفنانة السورية امل عرفة عن ان شقيقتها الكبرى اصيبت بشظايا زجاج منزلها الذي تهدم نتيجة سقوط قذيفة، وكتبت عرفة في حسابها عبر “فيسبوك”: “أصيبت اختي الكبيرة بشظايا زجاج بيتها، لاختي الكبيرة وابنتها الف سلامة عليكم، “قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا”، الله يحمي الجميع يارب”. عرفة عادت ونشرت تعليقا في حسابها قائلة “على واحدة من الصفحات كتب خبر اصابة اختي الكبيرة التي اعتبرها امي الثانية، الحمد لله الاصابات خفيفة يعني مقدور عليها قدام الناس التانيين وخساراتون الفادحة”.. قلما ادخل لاقرأ التعليقات فضولي هذه المرة اغراني لاقرأ.. البعض تمنالي الموت”، مضيفة: “انا التي لم ولن اشمت بموت مخلوق على وجه الارض، وعندما افعل لن اكون سورية اصيلة، وعلى فكرة عندما اموت بيكون عمري انتهى وبس، الى اي جحيم وصلنا؟”. عرفة علقت على ما يحصل في سورية في صورة، وكتبت “في سورية فقط طفح الموت وليس الكيل”.. كما ان شائعة الموت طالت اخيرا طليقها الفنان عبدالمنعم عمايري، اذ قيل ان منزله تعرض للقصف.