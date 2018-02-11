أمن الدولة السعودي: حزب الله الكويتي نفذ عمليات إرهابية في المملكة

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية إن التنظيمات الإرهابية استهدفت المملكة بـ841 عملية إرهابية أحبطت منها 233 عملية خلال الفترة الممتدة بين 1979 و2017، لافتة الى انه من بين تلك التنظيمات تنظيم يلصق اسمه باسم الكويت ويدعى „حزب الله الكويتي“.

وأضافت رئاسة أمن الدولة – وفقا لما نشرته جريدة عكاظ – ان هذه التنظيمات استهدفت مصالح المملكة في الخارج بواقع 22 عملية، شملت الهيئات الديبلوماسية والاقتصادية، في حين بلغ ضحايا هذه العمليات 3007 ضحايا، وقتل 333 رجل أمن، و695 إرهابياً، فيما أصيب 346 عنصرا خارجا عن القانون.

وحصرت إجمالي ما ضبط في حوزة التنظيمات الإرهابية من المتفجرات، بـ47 طنا من الخلطات المتفجرة، وأكثر من 240 حزاماً ناسفاً، و450 قنبلة يدوية، و374 قذيفة RPG، و3 صواريخ SAM7، لافتة الى انه تناوبت على حيازتها كل من التنظيمات الإرهابية التي عرفت نفسها بـ“حزب الله الحجاز“، و“حزب الله الكويتي“، و“القاعدة“، و“داعش“.