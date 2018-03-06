القاهرة – رانيا محمود:

تعيش حالة من النشاط الفني هذا العام، حيث تطل على الجمهور من خلال خمسة مسلسلات درامية وفيلم سينمائي. تتوقع أن تحقق طفرة فنية هذا العام. عن تفاصيل هذه الأعمال، مشاركتها في دراما رمضان المقبل التقت “السياسة” الفنانة أميرة الشريف في هذا الحوار.

ما سبب نشاطك الفني هذ الفترة؟

أعتبر أنني محظوظة بالمشاركة في أعمال فنية مهمة أمام كبار الممثلين وبأدوار مميزة للغاية.

انتهيت من تصوير الجزء الثاني لمسلسل “نصيبي وقسمتك” فماذا عنه؟

يُعرض حاليا على قنوات “OSN” المشفرة، وانتظر عرضه على فضائية “CBC” قريبا، حلقات المسلسل منفصلة متصلة، ويتطرق للعديد من القصص والموضوعات الاجتماعية، حيث يضعها في “فورمات” شيقة جدا، يناقش قصة صديقتين تتقاسمان يومهما وتفاصيل حياتهما سويا، لكن هذه العلاقة تنقلب رأسا على عقب وتشتعل نار الغيرة بينهما بسبب ارتباط وزواج إحداهما.

من يشارك في بطولته؟

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته درة، ريم مصطفى، محمد كيلاني، عمرو السعيد، أحمد مجدي، مريم حسن، حنان مطاوع، هبة عبدالعزيز، سارة نخلة، وغيرهم.

ما دورك فيه؟

أجسد شخصية “إيمان”، الفتاة التي تهوى الكتابة والشعر وقراءة الروايات، لكنها واقعية في تفكيرها، ولا تنساق وراء كلام الروايات، مثل صديقتها المقربة التي تصدق بل وتؤمن بكلام الروايات.

ما الرسالة التي يقدمها المسلسل؟

نسعى لبيان أن الغيرة تتسبب في فشل أقوى الصداقات وتفكيك رفقاء الدرب، وأن النفوس البشرية دائما متقلبة، كما أن الحياة متغيرة وتجبرنا على مسايرتها أحيانا.

لماذا شاركت في الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”؟

لأن دوري فيه مختلف تماما عن أدواري الأخرى، الدور مكتوب بطريقة رائعة، وأجسد صعيدية، تدعى “نعمة” والدها هو الفنان محمد الصاوي وأسرتها فقيرة، لكن “نعمة” طماعة ومتمردة وتحب نفسها كثيرا، وتعصي أوامر والدها وتقف ضده، ويحدث لها عدة تحولات في شخصيتها خلال الأحداث وتتغير، وقد انتهيت من تصويره وأنتظر عرضه قريبا، والمسلسل دراما صعيدية، بطولة جمال سليمان، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، تدور أحداثه في ستين حلقة حول بعض المشاكل والقضايا التي يتعرض لها أهل الصعيد والنزاعات الأسرية والعائلية هناك.

هل تستعدون لتصوير الجزء الثالث؟

نجهز له حاليا، سنبدأ تصويره عقب شهر رمضان، تصل حلقاته إلى ستين حلقة أيضا.

ماذا عن مسلسل “السر”؟

أجسد في “السر” شخصية صحافية طموحة تدعى “شهيرة”، تخرجت في الجامعة وتعمل في إحدى الصحف، تتعرض لبعض المفاجآت غير المتوقعة وبعض الصدمات والمشاكل، مما يدفعها لاتخاذ بعض القرارات نتيجة ما تتعرض له من ضغوط، ولكنها في النهاية تستسلم للأمر الواقع. تدور أحداثه في ستين حلقة حول بعض الجرائم والمشاكل التي قد تحدث بين طبقات المجتمع، وكيف يتم التحقيق فيها؟ والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.

ما الجديد عن مسلسل “الوصية”؟

كل ما يمكنني قوله إنني أجسد دور فتاة تعيش في حي شعبي تتمتع بروح الكوميديا التلقائية تدعى “بطة”، وتعمل ممرضة في أحد المستشفيات.

ألا ترين أن مسلسلات الـ 60 حلقة التي تشاركين في بعضها قد تصيب الجمهور بالملل؟

صحيح, وهناك بعض الممثلين يهربون من هذه المسلسلات، لأنها مرهقة للغاية تستغرق وقتا طويلا في التصوير، بالتالي قد تمنع الممثل من المشاركة في أعمال أخرى، إلا إنني تحمست للمشاركة فيها لأنها مكتوبة بطريقه شيقة لن تسبب الملل للجمهور، علاوة على أن أحداثها سريعة ومتجددة في كل حلقة.

كيف ترين مشاركتك في مسلسل “أنا الخائن.. أنا شهيرة”؟

العمل ثنائية درامية، الجزء الأول منها بعنوان “أنا الخائن”، ويعرض حاليا على إحدى الفضائيات، وأشارك فقط في أحداث الجزء الثاني “أنا شهيرة”، أجسد شخصية “نادية” فتاة شعبية بسيطة وفقيرة تعيش قصة حب مع أحمد الشامي، لكن تحدث بعض الأمور والمشاكل التي تؤثر على علاقتهما، والعمل مأخوذ عن عمل روائي.

ما أسباب موافقتك على المشاركة في بطولة خمسة أعمال درامية في عام واحد؟

كان من الصعب رفض أي منها، الأعمال كلها جيدة، الأدوار مختلفة وتوظفني فنيا بشكل متنوع وجديد، ولا يوجد ثمة تشابه بينها.

ما الذي خرجت به من تجاربك الفنية السابقة وقررتِ تفاديه في أعمالك الجديدة؟

خبرة كبيرة أحاول اكتسابها من خلال كل عمل فني أدخله، أسعى دائما لتحسين أدائي في كل شيء.

هل يهمك مساحة الدور والبطولة؟

لا أهتم إذا كان دوري بطولة أم لا، مساحته طويلة أم لا، وكل ما يشغلني هو قيمة دوري في العمل، وهل يعد محوريا محركا للأحداث أم هامشي، واختار الأعمال الجيدة التي تضيف لمشواري الفني وتدفعني إلى الامام.

كيف كانت ردود الفعل عقب عرض فيلم “الكهف” الذي شاركت به؟

سعدت جدا بردود الفعل، فدوري صدم الجمهور، لأنني قدمت دورا مختلفا تماما عما قدمته في فيلم “إللي إختشوا ماتوا”.

كيف ترين وقوفك أمام كبار الممثلين؟

سعيدة بلا شك بالمكانة التي وصلت إليها، فقد شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا، وأعتقد أن هذا العام سيكون عام طفرة فنية لمشاركاتي الدرامية والسينمائية المهمة، وأطمح في المزيد من النجاح والمشاركة في أعمال مهمة ولها قيمة فنية.