كتب- مطلق الزعبي:

اعربت الفنانة البحرينية اميرة محمد عن سعادتها للمشاركة في الفيلم السينمائي “نجد” الذي يعتبر باكورة انتاج السينما السعودية وتشارك في بطولته امام الفنانة الكبيرة حياة الفهد ونخبة من نجوم الخليج.

واوضحت ان الجمهور الكويتي صعب ولا يجامل فيما رأت ان السعودي هو الداعم الاول لها، ولكل فنان خليجي.

وتحدثت محمد عن قلة ظهورها بالاعمال الدرامية وقالت ان ذلك يعود لاسباب عدة منها تركيز مشاركتها اكثر على الاعمال السعودية، “السياسة” التقت الفنانة اميرة محمد في هذا الحوار:

حدثينا عن فيلم “نجد” وكيف كانت مشاركتك؟

انتهيت من تصويره وهو اول فيلم سعودي من تأليف وانتاج السعودي خالد الراجح واخراج سمير عارف، ويتناول حقبة الخمسينات وحتى وقتنا الحالي، وتشارك في البطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، وانا سعيدة جدا بهذه التجربة كونها بالسينما السعودية، اضافة الى ان العمل سيعرض في السينما السعودية، واجسد فيه شخصية بنت الشيخ، حيث يعكس العمل من خلالها حياة البادية بكل تفاصيلها.

انت الان بعيدة عن عيون المشاهدين فهل معنى هذا انك بعيدة عن قلوبهم؟

بالعكس فمن خلال مشواري شاركت باعمال قدمت فيها ادوار بارزة يعلمها الجمهور، حيث رسخت في ذاكرتهم، وبما انها في ذاكرتهم فمعنى هذا انني في قلوبهم بسبب تأثير هذه الادوار عليهم وتفاعلهم معها.

احيانا الغياب الكثير يفقد النجم بريقه وينطفئ مع طول الغياب.. هل تؤيدين هذا الرأي؟

ربما يكون هذا الكلام صحيحا، فغياب الفنان لفترة، قد يعطي الفرصة لظهور اخرين يأخذون مكانه، لهذا يشعر الفنان بانه لابد ان يعود من جديد لمكانته الطبيعية.

ما سبب قلة ظهورك ومشاركتك بالدراما وتحديدا الكويتية؟

سببان، الاول انني ركزت كثيرا على المشاركة بالاعمال السعودية، والسبب الثاني بصراحة انه لم تأتني عروض او ادوار تشدني للمشاركة بالدراما الكويتية، ولكن هذا العام قدمت عملين الاول “نهاية حلم”، وهو عمل كويتي، والثاني يعرض حاليا هو “اماني العمر”، وانتهيت ايضا من تصوير عمل سيعرض في رمضان بعنوان “روز باريس”، وهذا كذلك عمل كويتي للمخرج حمد البدري.

هل يوجد احد بالوسط الفني يسعى لمنع مشاركتك بالاعمال التلفزيونية؟

لا، فهذه ارزاق، والارزاق قسمة ونصيب، ربما يعود السبب لقلة تواصلي مع الكتاب والمنتجين والفنانين، وعلى الرغم من اهمية هذا التواصل الا انني كنت مقلة بسبب ابتعادي، وللاسف اكتشفت اخيرا اهمية هذا التواصل وكيف هو ضروري للفنان.

ما الذي يميزك عن باقي زميلاتك من الفنانات البحرينيات؟

اولا زميلاتي الفنانات البحرينيات جميعهن يمتلكن الموهبة، لكن الشيء الذي يميزني عنهن هو اتقاني اللهجات الخليجية بشكل مطلق، فأنا اتكلم الكويتية بطلاقة وكذلك السعودية، وهذا الموضوع ساعدني كثيرا في الاعمال التي قدمتها وتحديدا في الدراما السعودية.

نجوميتك تشعرين بها اكثر من الجمهور الكويتي ام السعودي ام البحريني ولماذا؟

بالنسبة لي الاول هو الجمهور السعودي، لانه الداعم الاول لي ولاي فنان خليجي، اما الجمهور البحريني فهو يحبنا، ولكن خجول وقليلا ما يعبر عن حبه لنا، والجمهور الكويتي هو اصعب جمهور برأيي، لانه لا يجامل ابدا خصوصا انه تربى على الاعمال الفنية الاصيلة مثل المسرحيات والمسلسلات، فهو ذكي وواع تماما، اما يحب الفنان او يكرهه لا يوجد عنده وسط.

لماذا يعتقد البعض ان الفنانات البحرينيات مظلومات فنيا؟ وهل تشعرين بهذا الشيء فعلا ام انه اعتقاد خاطئ؟

بالعكس، لا اعتقد ان البحرينيات مظلومات، فهناك اسماء كبيرة متواجدة في الدراما الخليجية، ولا يوجد عمل يخلو من عنصر نسائى بحريني حتى لو كان واحداً فقط، ولكن ربما مظلومات في بلدهن البحرين، لانه لا توجد لدينا شركات انتاج وكذلك لقلة الاعمال البحرينية وعدم ثقتهن بالفنان او المنتج البحريني، اضافة الى ان التلفزيون البحريني مقصر بالاعمال الدرامية.