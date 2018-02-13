أميرة نايف أوشكت على الانتهاء من «السر»

اقتربت الفنانة أميرة نايف من الانتهاء من تصوير دورها بمسلسل «السر» للمخرج محمد حمدي وقالت انها من المقرر أن تستأنف تصوير دورها بالمسلسل خلال ايام، خاصة أنه لم يتبق لها سوى يوم تصوير، مشيرة الى أن المخرج محمد حمدي يواصل تصوير العمل في «ستديو مصر»، حيث انتهى من حوالي 85 في المئة من العمل. على أن ينتقل حمدي لعدة ديكورات خارجية لتصوير مشاهد «الاكشن»، منها السادس من اكتوبر وشارع الهرم والمنصورية لاستكمال ما تبقى من مشاهد له في المسلسل الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة.
«السر» بطولة حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، نور الكاديكي، وعزت ابو عوف، ومن إخراج محمد حمدي.
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