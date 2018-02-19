أميركا تحوّل سجن الحسكة إلى قاعدة عسكرية

تداول ناشطون مقطعا مصوراً لإقلاع طائرة مروحية أميركية من داخل سجن الحسكة المركزي الواقع في مركز المدينة، والذي تسيطر عليها الوحدات الكردية.

وذكر موقع “أورينت نت” الالكتروني، أن صفحة شبكة أخبار الحسكة الوطنية، نشرت مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة إقلاع الطائرة الأميركية من السجن، موضحة أنه جرى إنزال ضباط وعناصر وأسلحة في السجن والذي تحول إلى قاعدة عسكرية.

وقال ناشطون، إن الطائرة الأميركية أنزلت الأحد الماضي معدات عسكرية داخل السجن، لاعتباره قاعدة عسكرية بعد العمل على صيانته وتجهيزه منذ نحو شهرين؛ بينما أضافت مواقع إخبارية أخرى أن الطائرة أنزلت ستة ضباط وجنود من القوات الأميركية مع عدة صناديق مغلقة لم تعرف ماهيتها.