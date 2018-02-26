عواصم – وكالات:

رأت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن، نيكي هايلي، إن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن “يخجل لسماحه لوزير العدل الإيراني، سيد علي رضا أوايي، بإلقاء كلمة أمامه خلال الأسبوع الجاري”، واصفة إياه بأنه “منتهك لحقوق الإنسان، ومسؤول عن الكثير من التجاوزات”، في حين طالبت المعارضة الإيرانية باعتقاله ومحاكمته.

وقالت هايلي، في بيان “أوايي مسؤول عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحيلولة دون منح الحريات السياسية، وتعزيز القمع والعنف والقتل خارج القانون للسجناء السياسيين.”

وتابعت “مجلس حقوق الإنسان، مرة أخرى يزعزع الثقة بنفسه، من خلال السماح لمنتهك متكرر لحقوق الإنسان من اختطاف أعماله والاستهزاء بولايته العالمية”، داعية للاستماع لدعوات واشنطن لإطلاح المجلس “لكي يكون استثمارا جيدا للوقت والمال.”

وكانت منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، دعت في بيان، لإلغاء خطاب أوايي الذي حملته مسؤولية مجزرة 1988 بحق المعارضين الإيرانيين، مطالبة باعتقاله ومحاكمته عن “جرائم ضد الإنسانية”، مضيفة أنه كان عضو لجنة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق العديد من السجناء السياسيين، كما تولى بين عامي 1979 و1988 منصب المدعي العام ومحكمة الثورة في دزفول والأهواز.

ولفتت إلى أنه “على ضوء سجله الحافل بالجرائم، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له، هو أمام محكمة الجنايات الدولية.”

إلى ذلك، سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية الضوء، على مساعي أوروبا لإيجاد سبيل للإبقاء على الاتفاق النووي، مع معاقبة إيران وإرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى منذ أشهر نحو إقناع ترامب بأنها تريد الانضمام إليه في التصدي لسلوك إيران السييء، من اختبارات صاروخية ودعم الإرهاب والتدخل الإقليمي، أملا في أن تتمكن من التأثير عليه ليوافق على الإبقاء على الاتفاق النووي.

على صعيد متصل، رأى محللون في إعطاء المرشد الأعلى الإيراني علي خاتمي، إشارات لتحول حاسم في دفة العلاقات شرقا نحو الصين وروسيا، أن الصبر بدأ ينفد في ما يتعلق بالتقارب مع الغرب.

واعتبرت ايللي جيرانمايه من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية، ان “خامنئي حدد بشكل متكرر ان الاتفاق النووي كان اختبارا لمعرفة ان كانت المفاوضات مع الغرب يمكن ان تثمر عن نتائج ايجابية بالنسبة لايران”.

من جانبه، رأى المحلل السياسي في جامعة طهران محمد مارندي، أن “تصريح خامنئي اعتراف بحقيقة أن العلاقات مع دول الشرق أقوى بكثير”.