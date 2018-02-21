واشنطن – وكالات: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن بلادها مستعدة للاستماع إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي دفعاً لجهود السلام.

وقالت نويرت أول من أمس، إن عباس “أبدى ملاحظات بناءة وهذا أمر نلاحظه بالتأكيد، ونأمل أن يأتي الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، إننا لم ندر ظهرنا للسلام”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستدرس تأييد مشاركة دول أخرى في محادثات السلام في المستقبل إذا رأت أن ذلك سيفيد في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت “هل الوقت مناسب لذلك حالياً؟ لست على يقين من أننا قررنا ذلك، لكن هذا بالتأكيد شيء قد يحدث في المستقبل”.

من جانبها، انتقدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أول من أمس، مغادرة عباس جلسة مجلس الأمن من دون الاستماع لكلمتها.

وأوضحت “ولكنني لن أقبل نصيحة واحد من كبار المفاوضين لديك، وهو صائب عريقات عندما طلب مني أن أخرس”، مشددة “لا سأتحدث بأعلى صوتي عن الحقائق الصعبة”.

وأضافت “ندرك معاناة الفلسطينيين، ونمد أيادينا إلى القيادة الفلسطينية من أجل إحلال السلام”.

وقالت “مستعدون لكي نتحدث معك لكننا لن نجري وراءك.. ليس عليك أن تمدح قرارنا (نقل السفارة الأميركية إلى القدس)، ولا حتى أن تقبل به، ولكن عليك أن تعرف أن القرار لن يتغير”.

من ناحية ثانية، رجحت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إجراء انتخابات مبكرة، بعد موافقة مساعد سابق له، على الشهادة ضده، في قضية فساد، وشهادة رئيسة المحكمة العليا ضده.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس، عن مصادر في الائتلاف الحكومي، لم تحدد هويتها، ترجيحها أن يقرر نتانياهو “تبكير الانتخابات لتجري العام الجاري”.

من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية آفي غاباي بأن عهد نتانياهو “قد انتهى”، داعياً إلى الاستعداد للانتخابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية توقعت أن يوافق شلومو فيلبر، وهو مدير عام سابق لوزارة الاتصالات، على تقديم شهادته مقابل ضمان عدم دخوله السجن.

على صعيد آخر، هدمت السلطات الإسرائيلية أمس، قرية العراقيب العربية في النقب للمرة الـ125 على التوالي.

وفي الضفة الغربية، أصيب أمس، عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرون، بينهم صحافي، خلال فض وقفة أمام سجن عوفر الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت ليل أول من أمس، 20 فلسطينياً.

وفي غزة، توفى شاب فلسطيني أمس، متأثراً بجروح أصيب بها في إطلاق نار إسرائيلي استهدفه الجمعة الماضي.

إلى ذلك، باتت مئات المواقع والمعالم الأثرية الفلسطينية، في مهب الضياع والخراب، عقب شروع إسرائيل في بناء الجدار الفاصل بالضفة الغربية والقدس، منذ العام 2002، ليعزل نحو 17 في المئة من تلك المواقع، ويجعلها خارج السيطرة الفلسطينية.