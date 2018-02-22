أمير الرياض: علاقات أخوية بين السعودية والكويت

شارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل سفارة الكويت بالاعياد الوطنية وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل عدد من الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

وأعرب أمير منطقة الرياض في تصريح امس عن تهنئته الخالصة لحكومة الكويت قيادة وشعباً, مؤكداً على العلاقات الأخوية الغالية بين البلدين السعودية والكويت, متمنياً لهما مزيداً من التقدم والأزدهار.