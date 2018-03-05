عواصم – وكالات:

غادر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بلاده، أمس، متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن وفدا رسميا يرافق الأمير في زيارته الرسمية إلى بلجيكا، التي تعد المحطة الأولى ضمن جولة أوروبية تشمل بلغاريا أيضا.

وسيجري أمير قطر، خلال الزيارتين، محادثات مع قادة وكبار مسؤولي البلدين، تتناول علاقات الصداقة والتعاون بين قطر وكل منهما وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتم خلال الزيارتين، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

على صعيد آخر، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في قصر البحر بالدوحة، أمس، مبعوثي وزير الخارجية الأميركي للأزمة الخليجية، أنتوني زيني، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى تيم ليندركينغ.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، مع زيني وليندركينغ، في تطورات الأزمة، وجهود الوساطة الكويتية لإنهائها.

إلى ذلك، تظاهر العشرات أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس، ضد سياسات قطر الداعمة للارهاب والمنتهكة لحقوق الإنسان.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية، أن المتظاهرين حملوا شعارات منددة بسياسات الدوحة في المنطقة وانتهاكها لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب.

من جهة أخرى، نفت السفارة القطرية بواشنطن، وجود صلات بينها وبين التحقيق الذي يجريه المستشار الأميركي الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخلات الأجنبية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال الناطق باسم السفارة جاسم آل ثاني، ببيان، “لم يتصل أحد بقطر ولم يكن لها أي اتصال حول أي قضية مع مكتب المستشار الخاص.”