تعرض شاشة “mbc4” الدراما المصرية الجديدة “أنا شهيرة” و”نا الخائن” المأخوذ عن روايتين للكاتبة نور عبدالمجيد ويخرجها احمد مدحت، والبطولة لكل من احمد فهمي، ياسمين رئيس، محمد علاء، اسماء ابو اليزيد، خالد زكي، احمد فؤاد سليم، مها ابو عوف وغيرهم.

هل يمكن ان تروى الحكاية نفسها بطريقتين مختلفتين تصلان الى حدود التناقض؟ وعندما تعيش زوجة في دائرة الشك، وتكون شبه متأكدة من ان زوجها ليس وفيا لهما ، هل ترضى بدافع الحب ان تكون ضحية هذا الرجل؟ ومتى يتحول الحب والامل والفرح الى حقد وضغينة وتعاسة؟ عن هذه الاسئلة وغيرها، تدور احداث “انا شهيرة” و”انا الخائن”، وهما عملان دراميان يعرضان الحكاية نفسها من وجهتي نظر الزوجة “شهيرة” ياسمين رئيس، والزوج “رؤوف” احمد فهمي وهو الخائن، وتعرضهما حصريا وللمرة الاولى “MBC4” .

تولت كتابة السيناريو والحوار الروائية السعودية نور عبدالمجيد، وهي مؤلفة الثنائية الروائية بالاسم نفسه الصادرة عام 2013. تروي فيها على لسان بطلي القصة الحكاية من وجهة نظر كل منهما، ويقدم الكتاب الاول القصة كما عاشتها “شهيرة” ويرصد الثاني وجهة نظر “رؤوف” وهو الطرف الاخر في العلاقة.

تقع هذه الدراما الاجتماعية في 60 حلقة، تنطلق الاحداث برواية “انا شهيرة” على امتداد 30 حلقة، ثم تكمل مع الجزء الثاني برواية “انا الخائن”، وتقوم “شهيرة” الشابة المكافحة التي تعمل في الصيدلة، برواية حكايتها وهي التي تمر بصدمات عدة في طفولتها، لكنها تعتبر ان شمس حياتها اشرقت، حينما وقعت في الحب ثم تزوجت، لكن كيف ستتحول قصة الحب هذه الى درس لن تنساه، وتقرر حكايته على الملأ.. بعدها يعرض رؤوف الحكاية نفسها، كما عاشها هو.

وقالت ياسمين رئيس التي تخوض بطولتها الاولى في الدراما التلفزيونية: ان تقديم عمل درامي مأخوذ عن رواية مسألة مغرية بالنسبة لي وتستفزني ايجابيا، موضحة ان “شهيرة امرأة واقعية، ويتجلى هذا بوضوح من خلال تعاملها مع المحيطين بها وردود فعلها والكلام الصادر عنها، وتأكيدها بانها ليست ملاكا ولا ضحية، وتوصف الشخصية بالقول: “انها مجتهدة وطموحة وتقع في الحب للمرة الاولى وتعيش مخلصة لزوجها، الى ان يقع ما سيغير مجرى الاحداث وهو فعل الخيانة، وما يترتب عليه من نتائج نتركها للمشاهد لمتابعتها على الشاشة.

وفي وقت تتوقف رئيس عند شخصية “نور” التي تمثل كاتبة الرواية، وتشير الى ان الشخصية هي مستمعة للحكاية من وجهتي نظر اصحابها، تعلق بانها لن تنحاز الى احد طرفي القصة، بل تبقى على الحياد. بدورها تؤكد الكاتبة نور عبدالمجيد على ان المخرج ارتأى استحداث شخصية “نور” في الدراما وجسدتها الممثلة مها ابو عوف ببراعة، وعما اذا كانت ترى بان عنوان القصة يحمل تجنيا على الرجل بوصفه بالخائن، تشير الى ان “رؤوف” هو من يعترف بفعل الخيانة، ويبدأ بعرض حكايته من حيث انتهت الحكاية الاولى التي قدمتها “شهيرة” وتلفت الى اننا ننتظر عرض العمل على “MBC4” ليصدر المشاهد الحكم بنفسه، انما على مستوى الرواية، فقد تعاطف البعض مع الرجل وانحاز له.

وتردف قائلة: ان الخيانة هي وصف وحدث درامي وليس حكما على الرجل وتعود الى شخصية شهيرة التي ارتضت الظلم على حد تعبيرها، عندما قررت ان تواجه نفسها وقررت ان تعرض الحكاية امام الغير. وتشدد على انها لم تكن منحازة في خلاصة العمل لاي من الطرفين وتقول بل اردت ان اترك القرار الاول والاخير للقارئ وللمشاهد.

وفي السياق نفسه تثني على تفاعل الفنان احمد فهمي مع الرواية وحماسته لتجسيد الشخصية، وباداء ياسمين رئيس وكيفية تقديمها لدور “شهيرة” كما تشيد باداء الممثلات دينا الوشاحي، ولاء الشريف واسماء ابواليزيد اللواتي اجتهدن في تقديم ادوارهن.

تعرض الدراما الاجتماعية “أنا شهيرة” و”أنا الخائن” من الاحد الى الخميس عند السادسة مساء على شاشة “MBC4”.