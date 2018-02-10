«أندرلخت» يفوز ببطولة الأكاديميات

حقق فريق أندرلخت المركز الأول في مسابقة مواليد 2010-2011، في ختام بطولة الأكاديميات، اول من امس، التي نظمتها أكاديمية أندرلخت على ملاعب نادي السالمية، وأطلقت عليها بطولة «العميد»، وذلك برعاية النجم المصري أحمد حسن، وشركتي النهار، رويال والنهار بلس، فيما كان المركز الثاني من نصيب نادي الكويت.

وشارك في البطولة 12 فريقاً من أكاديميات مختلفة، بالإضافة الى نادي الكويت عطفا علي مشاركة أكاديمية أندرلخت بفريقين أ، ب.

وفي مسابقة مواليد 2006-2007، حقق نادي الكويت المركز الأول بالفوز على يونايتد.

كما فاز نادي الكويت بكأس المركز الاول في مسابقة مواليد 2008-2009، فيما حصلت أكاديمية يونايتد علي المركز الثاني، وجاءت أكاديمية حورس في المركز الثالث.

وفاز بجائزة أفضل لاعب عبد الله مشعل من نادي الكويت، وذهبت جائزة أفضل حارس الى المصري محمد هشام.

بدوره أشاد مدير أكاديمية أندرلخت مستضيفة البطولة عمرو هندي، بالمستوي الفني الذي ظهر به لاعبو الأكاديميات خلال البطولة، مما يعطي مؤشراً إيجابياً أن الكل يسعي للتطور والرغبة بالإرتقاء بالمستوي الفني والتربوي للاعبين.

وأكد هندي أن مثل هذه البطولات سيتم تنظيمها خلال الشهر المقبل بالتعاون مع الأكاديميات المختلفة التي ترحب بإقامة مثل هذه التجمعات التي تعتبر حافزاً للاعبين صغار السن.

بدوره، أعرب مدير أعمال النجم المصري احمد حسن والذي أطلق إسمه علي البطولة، محمد اسماعيل، عن إعتذاره لغياب «العميد» عن الحضور نظراً لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة منعته من الحضور.

وأضاف بأن الخطة المقبلة تهدف الي عمل منتخب للاكاديميات، واختيار اللاعبين المميزين من كل أكاديمية، تحت إشراف المدرب البلجيكي كاسوس المسؤول الفني عن أكاديميات اندرلخت بالشرق الأوسط.

وذكر بأن هناك بطولة ستنظم في دبي خلال شهر ابريل المقبل، بالإضافة الى إقامة معسكر خارجي في بلجيكا يوليو المقبل للاعبي الأكاديمية المتميزين.