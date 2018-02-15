«أنقذوا الأطفال»: 350 مليون طفل يعيشون في مناطق حرب

لندن – الأناضول، أ ش أ: أعلنت منظمة «أنقذوا الأطفال» (غير حكومية)، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات إلى 350 مليون طفل.

وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان «الحرب على الأطفال» أن «نحو 165 مليون طفل من إجمالي الـ350 مليون يعيشون في مناطق تعاني من نزاعات شديدة الحدة»، موضحة أنّ «العدد المذكور (350 مليون طفل) يمثل زيادة بنسبة 75 في المئة مقارنة بالوضع الذي كانت عليه حياة الأطفال في العالم مطلع التسعينيات».

وأوضحت أن قائمة الدول الأكثر خطورة على الأطفال تضم اليمن، ونيجيريا، وجنوب السودان، وسورية والعراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان والصومال.

وأرجعت المستشارة المعنية بحقوق الإنسان في المنظمة كارولين أنينغ، ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق صراعات إلى «كثرة عدد النزاعات الحالية وطول مدتها».

وقالت أنينغ في تصريحات لموقع «يورونيوز» الفرنسي، إن «الكثير من النزاعات باتت تحدث حاليا في المدن الرئيسية حيث يعيش الكثير من الأطفال، لاسيما في سورية، واليمن، والعراق».

وأشارت إلى أن هناك ثلاث دول الأكثر خطورة على الأطفال، هي سورية، وأفغانستان، والصومال، مضيفة «لقد شهدنا هجمات عدة على مدارس في سورية، علاوة على استخدام الأسلحة العشوائية، مثل القنابل البرميلية والقنابل العنقودية في مناطق تكتظ بالأطفال».