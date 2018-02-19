أنقرة تطلق اسم “غصن الزيتون” على جادة

انقرة – أ ف ب:

أعيدت رسميا أمس، تسمية جادة قريبة من السفارة الاميركية بأنقرة، باسم الهجوم العسكري التركي في شمال سورية “غصن الزيتون”، الذي يستهدف وحدات حماية الشعب الكردي، حليفة الولايات المتحدة.

ووضع موظفو البلدية بعناية، اللافتات الجديدة في الشارع التي تحمل اسم “جادة غصن الزيتون”، تيمنا باسم العملية التركية، وكانت هذه الجادة تحمل حتى الان اسم نوزاد تاندوغان، محافظ أنقرة من 1929 الى 1946.

واتخذت بلدية أنقرة الاسبوع الماضي قرار تغيير اسم الجادة، إلا ان عنوان السفارة لن يتغير، لأنها تقع رسميا في جادة أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، المقابلة للجادة التي أعيدت تسميتها.