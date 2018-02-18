أنور عبدالله: عبدالكريم والرويشد وشعيل يغنون للكويت و”حبيب الشعب”

كتب – مفرح حجاب:

اعرب الملحن القدير انور عبدالله عن سعادته للمساهمة مع زملائه الفنانين في فرحة اهل الكويت بالاعياد الوطنية، وقال نشعر بالفخر كلما قدمنا اي عمل فني في هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب اهل الكويت، بل نعتبرها فرصة عظيمة للتعبير عن عشقنا وحبنا لتراب الوطن الغالي، الذي مهما قدمنا له ولقيادته نظل مقصرين، داعيا الله ان يحفظ الكويت ويديم عليها الامن والامان لتظل دائما بلد السلام والانسانية.

وكشف “بوعبدالله” انه انتهى من تسجيل عدة اعمال وطنية منذ ايام بينها اغنية “عشقي الكويت”، التي لحنها واشرف عليها، وهي من كلمات الشاعرة عالية مبارك الحساوي، وتم تنفيذها في استديوهات القاهرة مع المايسترو بدر كرم، وتصويرها عبر عدسة المخرج جوهر الجويهل، وتصدى لغنائها المطربان الكبيران عبدالله الرويشد ونبيل شعيل، وشارك في تصويرها النجمان سعاد عبدالله وجاسم النبهان، وسيتم عرض الاغنية على تلفزيون الكويت والفضائيات خلال ايام تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 57 والذكرى الـ27 لعيد التحرير، مشيرا الى ان هذا العمل يعد من الاعمال الوطنية الكبيرة وسيفاجأ الجمهور بالجهد الذي بذله كل من شارك فيه.

واضاف: هناك اغنية جديدة مهداة لامير الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد بعنوان “حبيب الشعب” من كلمات الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي وغناء المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر، وتم تسجيلها بالقاهرة مع المنفذ عدنان عبدالله، والاغنية بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بوزارة الاعلام الشيخ فهد المبارك، مشددا على ان هذا التكليف يعتبره بمثابة وسام على صدره، وذلك بعد نجاح الكثير من الاغنيات التي انجزها بتكليف من المبارك، الذي يولي اهتماما وحرصا شديدين ليعيد الفنانين الكبار الى اذاعة الكويت والمشاركة في كل المناسبات التي تنظمها.

وقال عبدالله ان اغنية “حبيب الشعب” يتم بثها عبر موجات الاذاعة وهي من الاغنيات التي تحمل معاني جميلة وتصل الى القلب، لان كل كلمة فيها صادقة ومن القلب، متمنيا ان يديم الافراح دائما على الكويت واهلها لتظل واحة سلام وامان.