الصليب الأحمر طلب السماح له بدخول الغوطة بعد خروج مستشفيات عدة عن الخدمة

عواصم – وكالات: منذ أيام، لم يذق سكان الغوطة الشرقية وأطفالهم المذعورون طعم الأمان، يلازمون الطوابق السفلية والملاجئ خشية قصف الطائرات التي لا تفارق أجواء منطقتهم، فيما خفت الحركة في بعض أحياء دمشق جراء القذائف التي تطلقها الفصائل المعارضة.

وقتل نحو 300 مدني منذ الأحد الماضي في الغوطة، وخرجت ثلاثة مستشفيات من الخدمة وبقي اثنان يعملان جزئياً، فيما لم تخفف ردات الفعل المستهجنة من الدول والمنظمات من حدة القصف.

وقال أبو محمد العفا (39 عاماً) من أحد الأقبية التي يتخذها ملجأ في دوما، “هناك تخوف كبير من دخول النظام، لم يبق أمامنا مخرج ولا بلد نلجأ اليه، لم يبق لدينا سوى الأقبية”، و”الخوف كله يتجسد هنا في الملجأ أو القبو” حيث يتجمع عشرات الأشخاص بين أربعة جدران، مضيفاً “الخوف عظيم والعالم كله يتفرج علينا”.

ولخصت أمل الوهيبي (35 عاماً) من دوما معاناة السكان بالقول “ننزل إلى هذا القبر (في إشارة إلى الملجأ الذي تختبئ فيه) نقبر أنفسنا قبل أن نموت، ما نذوقه اليوم أصعب من أن يدخلوا (قوات النظام). قد يكون من الأفضل اذا دخلوا فنحن نتساءل متى سنموت؟”.

من جانبها أشارت أم محمد، المدرّسة في دوما إلى ورود أنباء عن تعزيزات تُمهد لهجوم بري، مضيفة “اليوم من أول طلقة، هرع الناس الى الملاجئ، او المقابر الجماعية أي الملاجئ غير المهيئة”، حيث تبدو شوارع مدن وبلدات الغوطة خالية سوى من الأبنية المدمرة والركام المتناثر في الشوارع، والدخان المتصاعد من القصف والحيوانات المشردة.

وبادر سكان لا ملجأ يؤويهم الى حفر غرف تحت منازلهم للاحتماء من القصف الذي طال أيضاً مستشفيات عدة.

وفي ملجأ تحت الأرض بدوما، قالت خديجة (53 عاماً) “لا نتجرأ على الخروج، لا نتجرأ على الصعود من هذا الملجأ، الوضع مأساوي جداً، الطيران من فوقنا والقذائف من حولنا أين نذهب بأطفالنا؟”.

وعلى غرار خديجة، انتقل الكثيرون من سكان الغوطة إلى الملاجئ والأقبية تحت الأرض لتفادي غارات ومدافع قوات النظام التي تستهدف أحياءهم وأسواقهم ومنازلهم، فيما أكد السكان أنهم “ينتظرون دورهم في الموت”.

وفيما أكد مغردون أتراك أن الأكفان في المدينة لم تعد كافية فتمت الإستعانة بالستائر للف الجثث، دانت منظمات دولية التصعيد على الغوطة، وحذرت الأمم المتحدة من أثره “المدمر”، فيما يبدو المجتمع الدولي عاجزاً عن تبني موقف موحد يضع حداً للقصف.

وعلى بعد بضعة كيلومترات فقط، يعتري الخوف أيضاً سكان دمشق مع اشتداد وتيرة سقوط القذائف التي تطلقها الفصائل المعارضة المنتشرة في الغوطة الشرقية، وتستهدف بشكل أساسي المدينة القديمة.

وفضّل كثيرون في دمشق التزام منازلهم ومتابعة آخر التطورات على نشرات الأخبار، فيما تُسمع أصوات الطائرات المحلقة فوق الغوطة الشرقية وضرباتها الجوية.

وامتنع الكثير من الأهالي عن ارسال أولادهم إلى المدارس، فيما اعلنت مدارس في الأحياء التي تستهدفها القذائف اقفال أبوابها.

إلى ذلك، نفت موسكو، أمس، ضلوعها في القصف معلنة أنها تعمل في مجلس الامن الدولي على بلورة قرار دولي حول الغوطة الشرقية يراعي مختلف الجوانب الانسانية، معتبرة أن “واشنطن وحلفاءها يأخذون من المسائل الانسانية للوضع الانساني في سورية ما ينسجم مع مصالحهم ويرفضون الجوانب التي لا تروق لهم”.

من جانبها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح لفرقها بدخول الغوط لعلاج الجرحى، متوقعة ازدياد الوضع سوءا.