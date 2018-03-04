أهلي جدة ضيفا ثقيلا على الغرافة

الدوحة-أ ف ب:

يحل نادي الأهلي السعودي ضيفا على الغرافة القطري اليوم في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في أول مباراة يخوضها ناد سعودي في الدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى بعدما حقق فوزين في مباراتيه الأوليين، على تراكتور سازي الايراني 1-صفر في مسقط (نظرا لإقامة مباريات الأندية السعودية والايرانية على أرض محايدة في ظل قطع العلاقات بين البلدين منذ مطلع العام 2016)، وعلى ضيفه الجزيرة بطل الامارات 2-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، يحتل الغرافة المركز الثالث في المجموعة تساويا بالنقاط (3) مع الجزيرة، بعد خسارته أمامه في الجولة الأولى 2-3، وفوزه على تراكتور الايراني بنتيجة كبيرة 3-صفر في الجولة الثانية.

ويعول الغرافة على مجموعة من المحترفين يتقدمهم الهولندي ويسلي سنايدر والايراني مهدي طارمي الذي سجل هدفين في مرمى تراكتور.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، يسعى الجزيرة الاماراتي الى تحقيق فوزه الثاني عندما يستضيف تراكتور سازي في أبوظبي.

وفي المجموعة الثالثة، يخوض الوصل الاماراتي مباراته أمام بيرسيوليس الايراني في طهران وسط ظروف صعبة بغياب ستة من ابرز لاعبيه، علما انه لا يزال يبحث عن النقطة الأولى في المسابقة القارية هذا الموسم.

ويفتقد الوصل الذي خسر في الجولتين الاوليتين امام السد القطري 1-2 وأمام ناساف الأوزبكستاني صفر-1، الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو وقائده وحيد اسماعيل وعبدالله النقبي وعبد الرحمن يوسف للاصابة، ولاعب وسطه الدولي علي سالمين للايقاف.

ويحتل الوصل المركز الأخير في المجموعة الثالثة لغرب آسيا دون نقاط بعد مباراتين، خلف بيريسبوليس الثاني وناساف الثالث (يتساويان بـ 3 نقاط).

وفي المجموعة نفسها، يحل السد المتصدر بعد فوزين في مباراتين (على الوصل 1-2 وبيرسيبوليس 3-1)، ضيفا على ناساف، في مباراة يفتقد فيها على وجه الخصوص قائده الاسباني تشافي هرنانديز للاصابة.