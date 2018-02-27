ابوظبي – أ ف ب: توقع الرئيس الدوري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وزير النفط الاماراتي سهيل المزروعي انه يتوقع توازن اسواق النفط العالمية هذا العام مع استمرار الدول في فرض قيود على انتاجها بعد انهيار الاسعار في 2014.

وصرح المزروعي وزير الطاقة في الامارات امام ملتقى اسواق المال العالمية في ابوظبي “انا متفائل باننا سنحقق توازنا في الاسواق هذا العام”.

وكانت دول اوبك والدول المنتجة خارج المنظمة وقعت اتفاقا تاريخيا في اواخر 2016 بخفض الانتاج 1,8 مليون برميل في اليوم كعامل رئيسي لتعزيز اسواق الخام.

وبلغ الالتزام بالخفض 133% في يناير وهو ما قال المزروعي انه يتجاوز النسبة المتفق عليها بينما كانت نسبة الالتزام 129% في ديسمبر و122% في نوفمبر.

وعادت اسعار النفط الى الارتفاع الى نحو 70 دولارا للبرميل نتيجة لهذه السياسة.

وتابع المزروعي ان التعاون بين الدول المنتجة للنفط بما فيها روسيا بلغت مستويات “اكثر مما كان متوقعا”.

وكان اشار في مطلع الشهر الجاري الى ان اوبك تأمل تشكيل شراكة طويلة الامد مع دول منتجة للنفط من خارجها وذلك لضمان توازن الاسواق.

الا انه حذر من انه ومع عودة التوازن وتزايد الطلب، فإن قطاع الطاقة سيتطلب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب وليس فقط من الدول الغنية بالنفط بل ايضا من كبرى شركات النفط العالمية.

وختم بالقول “نحن بحاجة الى 15 مليون برميل في اليوم بحلول 2040 لتلبية الطلب”، وحدد الحاجة الى الاستثمارات بـ210٫5 مليارات دولار.

الى ذلك ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.14 دولار في تداولات الاثنين ليبلغ مستوى 63.51 دولار أمريكي مقابل 62.37 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.