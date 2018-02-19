“أوبك” :133% الالتزام بخفض الإنتاج في يناير

ميلانو – رويترز : قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو امس إن المنظمة سجلت مستوى التزام بأهداف خفض الإنتاج المتفق عليها 133% في يناير على مستوى جميع الدول المشاركة من داخل المنظمة ومن خارجها. وقال باركيندو إن مستوى الالتزام العام الماضي بلغ 107% وإن المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها سيعقدون اجتماعات فنية في يونيو الماضي .
وقال باركيندو إن الطلب العالمي على النفط في عام 2018 من المتوقع أن ينمو بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا بسبب “البيئة المشجعة”. وأضاف أن مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع في يناير 2018 وبلغ نحو 74 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمس سنوات.
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