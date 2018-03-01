«أورسام»: طهران ليس لديها خطة من أجل مستقبل سورية

أنقرة – الأناضول:

اعتبر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الستراتيجية في أنقرة «أورسام» أحمد أويصال أن إيران ليس لديها خطة لمستقبل سورية، وليس لديها المقومات ولا الموارد لإصلاح وإعمار البلاد.

وقال اويصال في محاضرة باسطنبول، أول من أمس، إن «إيران ليس لديها خطة من أجل مستقبل سورية، هم (الإيرانيون) يريدون فقط أن يضغطوا على زر إعادة الضبط لتثبيت حكم نظام (بشار) الأسد القديم، كما لو أن شيئاً لم يحدث».

وأضاف إن «إيران ليس لديها المقومات ولا الموارد لإصلاح سورية أو إعمارها، ليس لديهم الشرعية، لا الأدوات المعنوية ولا حتى المادية».

وأوضح أن روسيا أيضاً لم تتمكن من حسم المسألة السورية لصالحها تماماً.