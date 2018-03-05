أولدمان يهدي جائزته لوالدته

قدم الممثل الأميركي غاري أولدمان الشكر لوالدته ، وذلك بعدما فاز بجائزة أوسكار افضل ممثل في دورته التسعين عن دوره في فيلم “داركست آور”.

وقال: ” أريد أن أشكر والدتي، التي يبلغ عمرها أكبر من الأوسكار، فهي سوف تتم عامها الـ99 في عيد ميلادها المقبل”.

وأضاف:”أريد أن أقول لها ضعي إناء المياه على النار، إنني سوف أعود ومعي جائزة الأوسكار”.

أولدمان حظي بإشادة النقاد والجماهير عن تجسيده لشخصية رئيس الوزراء البريطاني الراحل “ونستون تشرشل”.