أولدمان يهدي جائزته لوالدته

قدم الممثل الأميركي غاري أولدمان الشكر لوالدته ، وذلك بعدما فاز بجائزة أوسكار افضل ممثل في دورته التسعين عن دوره في فيلم “داركست آور”.
وقال: ” أريد أن أشكر والدتي، التي يبلغ عمرها أكبر من الأوسكار، فهي سوف تتم عامها الـ99 في عيد ميلادها المقبل”.
وأضاف:”أريد أن أقول لها ضعي إناء المياه على النار، إنني سوف أعود ومعي جائزة الأوسكار”.
أولدمان حظي بإشادة النقاد والجماهير عن تجسيده لشخصية رئيس الوزراء البريطاني الراحل “ونستون تشرشل”.
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