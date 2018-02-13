أول حالة تنشط للياباني سايتو

بات رياضي سباقات التزحلق السريع على الجليد الياباني كي سايتو، أول رياضي يخضع لفحص منشطات إيجابي في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية، بحسب ما أعلنت امس محكمة التحكيم الرياضي.

وفشل سايتو (21 عاما) في فحص منشطات أقيم قبل المنافسات، بحسب ما أعلنت المحكمة، مشيرة الى اكتشاف مادة «أسيتالوزاميد»، وهي عبارة عن عنصر كيميائي يستخدم لاخفاء وجود مواد ممنوعة في فحوص المنشطات.

وأوضحت المحكمة ان الرياضي الياباني وافق على عقوبة «إيقاف موقتة» في انتظار تحقيق شامل في القضية، وانه غادر القرية الأولمبية.

وفي أول تعليق له على الاعلان، أكد سايتو رغبته في «القتال من أجل اثبات براءتي لانني لا أذكر انني تناولت هذه المادة والأمر غير مفهوم».

وبات سايتو، وهو طالب جامعي يتخصص بالعلوم الطبيعية، أول ياباني في تاريخ الألعاب الشتوية يثبت تورطه في المنشطات، بحسب ما أفاد رئيس البعثة اليابانية الى الألعاب ياسوو سايتو.