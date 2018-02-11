أيتعسر على الحكومة اصدار كتاب أبيض؟

حسن علي كرم

حسن علي كرم

حكومة دولة الكويت، الحكومة الوحيد والاخيرة التي ما زالت صامدة، أو بالأحرى مترددة في تطبيق قانون الضريبة الإضافية ورفع الرسوم الخدماتية وتحرير الاسعار، وما زالت مستمرة في تخصيص المليارات للدعوم.

والكويت رغم الطمأنة والتفاؤل الذي أبدته المراجع المالية الدولية المتخصصة مع رفع الحالة المالية للكويت الى” AA” ما يبعث على الاطمئنان، لكن كل ذلك لا يعني قطعاً ان الكويت تسير على سكة السلامة، وان لا مخاطر مالية مقبلة او مفاجئة، او حتى متوقعة تحيق سكتها، ففي ميزانية العام المالي الحالي هناك عجز ينوء عن الستة مليارات دينار، عن مجمل الميزانية الذي يزيد عن 22 مليار دينار، وهو رقم ضخم، لو قدر لغطى موازنة ثلاث او اربع من دول شرق اوسطية، او ثلاثة ارباع دول أفريقية.

فاذا ما يزيد عن 11 مليارا للرواتب، وعلينا ان نتخيل كم من أموال تذهب سدى لا يقابلها انتاج فعلي ملموس نشهده على ارض الواقع، ذلك، ان ميزانية الرواتب وحدها تعادل ميزانية ثلاث او اربع دول تفوق الكويت مساحة و بشراً، فهل تساءلت حكومتنا الرشيدة جداً… جداً: هل تستحق وظيفة الحكومة صرف هذا المبلغ الملياري الـ”جامبو” على جيش عرمرم من موظفين كسالى، نصفهم وافدون؟

في كل الدول المتقدمة والمتخلفة الراتب يقابل الجهد، فهل الرواتب الخيالية التي تدفعها الحكومة لموظفيها الكسالى مستحقة، وفي ظل الحداثة الإدارية ونظام الميكنة، هل باتت الحكومة بحاجة الى رقم يقترب من 400 ألف موظف كويتي ووافد يرضعون من ضرع الدولة برداً وسلاماً، هذا بخلاف الترقيا والمكافأت، والعلاوات الدورية والتشجيعية، و”الزبدة ماكو شي”؟

لو كان الإيراد في وضعه الطبيعي، بمعنى أن الدولة في حالة فائض مالي، لهان الامر،لكن عندما لا يغطي الإيراد موازنة الدولة، وعندما تلجأ الحكومة الى طرح سندات بفوائد مغرية وعندما تلجأ للاقتراض لكي تغطي سوءة العجز الميزاني، علينا ان نتخيل مستقبل الكويت، في ظل استمرار العجز التراكمي، وفي ظل الفوضى وغير الترشيد في الصرف.

ربما قد لا تحتاج الحكومة الى ان تضيق على الناس مع سعة المال، فنحن ما زلنا شعب عبدالله السالم، الذي كان، يرحمه الله، ديدنه رفاه شعبه الذي عاش الضيق وشظف العيش عقوداً، بل قروناً، الا ان المشكلة ليست بعجز الموازنة، بقدر ما تكمن بالصرف الباذخ، وتسريب الأموال من بين الاصابع بلا رقابة او تحديد ألية ومبررات الصرف، وغياب الشفافية، وغياب تفاصيل بنود الميزانية!

هناك في الكويت آليات عجيبة غريبة للرقابة المالية، ربما لا توجد مثيلاتها في دول اخرى، ورغم ذلك فقد فشلت بضبط الصرف، وموجباته واين تذهب الأموال المصروفة، هل هناك اسوأ من هذا،مثلاً، ان تفشل او تعجز المؤسسات الرقابية، شعبية كانت او حكومية في ضبط وكبح جماح الصرف الباذخ؟

هناك رفض شعبي لاجراءات التقشف، وفرض ضرائب اضافية ورفع الرسوم وتقنين الدعوم، ويقابل ذلك بمطالبات بان تقنن الدولة اولاً مصروفاتها، وما يتسرب من مال من تحت الطاولة، هناك مثلاً تلاعب رهيب على خباثة وزغالة بعض المتنفذين، وتلاعب في الفواتير والمناقصات والترسيات والشراء المباشر.

وهناك من يجير أعماله على مصروفات الوزارة او الدائرة التي يتولى ادارتها، وهناك فواتير شراء مباشر تصدر من شركات باسم دوائر حكومية، فالقلم الذي سعره مثلاً عشرة دنانير قفز في الفاتورة الى مئة دينار، في مخالفة لأسعار السوق، فالعشرة دنانير تقفز الى مئة والمئة الى الف!

عروض المناقصات والترسيات شيء لا يتخيل بينما المناقصات والترسيات لمشاريع مماثلة في دول تماثل الكويت أجواءً وسكاناً وثراءً أرقامها متدنية، بينما هنا عندنا مليارية، هل قدمت الحكومة المبرارات وأسباب انخفاض الأسعار هناك وارتفاعها هنا؟

الكويتيون حبهم لبلدهم لا يضاهيه حب، وتكفي ازمة الغزو مثالاً، لذلك ان يرفض الشعب الإجراءات الحكومية التقشفية، فذلك ليس تحدياً او عناداً، انما غياب الشفافية،اذ تحتاج الحكومة قبل ان تطلب من المواطنين ربط الحزام على البطون ان تتقشف هي اولاً، وتثبت للمواطن ان يديها بيضاء نظيفة لا تشوبها شائبة، وان تثبت ان كل فلس يخرج من خزينة الدولة يذهب الى مكانه الصحيح، بمعنى لا تسريب ولا عبث او تلاعب او استغلال جائر للمال، سواء في الاجهزة الحكومية او تلك الاموال التي تذهب الى جيوب مسؤولين او متنفذين، وهذا لا يثبت الا بالشفافية وتفاصيل ارقام الميزانية.

من هنا مطلوب ان تصدر الحكومة مع نهاية كل ميزانية سنوية، كتاباً ابيض توضح للشعب بالارقام صحة الصرف واوجهه وان ليس هناك كما يتراءى للبعض ثمة عبث وتلاعب بالمال العام… نعود ونكرر لن تنجح الحكومة في فرض التقشف على الشعب اذا استمر غياب الحقيقة الكاملة.

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إنذارات جمعية الصحافيين

جمعية الصحافيين تنذر أعضاءها بالدفع او الطرد، لكنها لم تسأل نفسها ما هي الخدمات الجليلة والعظيمة التي قدمتها للأعضاء منذ تأسيسها، غير رحلات السفر المقتصرة على عدد محدود جدا جداً من الاصحاب المقربين جداً… جداْ!

• صحافي كويتي