أيمن رضا: “من مبارح أنا ميت”

رد الفنان العراقي ايمن رضا على شائعة وفاته التي انتشرت بشكل كبير بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء رد رضا بطريقة طريفة محاولا السخرية من تلك الشائعة، حيث نشر صورة له عبر صفحته الخاصة
على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها
بالقول: “من مبارح انا ميت!! العما؟؟ والله هلق لدريت، العمر اللي”.
يذكر ان أحدث اعمال رضا هو مسلسل “سايكو” من تأليف الممثلة السورية امل عرفة التي تؤدي ايضا دور البطولة الى جانب عدد من الممثلين بينهم باسم ياخور، فادي صبيح، نظلي الرواس، طوني عيسى، نور صعب ومحمد حداقي، ومن المحتمل عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
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