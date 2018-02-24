إجراء تأديبي بحق غوارديولا بسبب رمز كاتالونيا

لندن-أ ف ب: أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم فتح اجراء تأديبي بحق الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لارتدائه رمز اقليم كاتالونيا.

ومنذ نهاية العام الماضي، يرتدي غوارديولا شريطا أصفر اللون في كل مباراة ومؤتمر صحافي دعما لأربعة مسؤولين كاتالونيين مسجونين في اسبانيا.

وذكر الاتحاد الانكليزي في بيان ان ارتداء هذا الشريط ذات الطابع السياسي يخالف انظمته «لديه حتى 5 مارس لشرح موقفه».

وأمضى غوارديولا، المولود في سانتبيدور في كاتالونيا، معظم مسيرته لاعبا ومدربا في برشلونة، عاصمة الاقليم الانفصالي.

وشرح في ديسمبر الماضي انه يرى مصير الانفصاليين المسجونين «غير عادل».

واضاف «اذا ارادوا توقيفي (لهذا الامر)، الاتحاد الاوروبي، البرميرليغ، الاتحاد الدولي، حسنا».

ورد انذاك على مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اعتبر ان غوارديولا «لا يجب السماح له ان يقوم بذلك».