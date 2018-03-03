كتب – مشعل السنعوسي:

تمكن رجال الشحن الجوي في مطار الكويت من ضبط تمثال يشتبه انه فرعوني، وقررت الإدارة العامة للجمارك إحالة التمثال الى الجهة المختصة والمتمثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لحسم هوية التمثال وتاريخ تصنيعه وإذا ما كان فرعونياً أم غير ذلك.

وفي هذا الخصوص ذكر مدير إدارة الجمرك الجوي وليد الناصر، بان احد المواطنين تقدم امس لاستلام “قنفة” واردة من دولة عربية عن طريق الشحن الجوي وبتفتيشها تبين وجود جسم غريب بها عبارة عن تمثال يشتبه أنه (فرعوني) وتم أيضا تمريره على أجهزة المسح الدقيق المتقدمة الموجودة في إدارة جمارك الشحن.

وذكر ان التمثال يصل طوله إلى 170 سم تقريباً ثم اختفاؤه بطريقة مبتكرة وسرية.

واضاف انطلاقا من التزام الجمارك الكويتية بتنفيذ المعاهدات الدولية بشأن منع تهريب أية آثار فقد تم التحفظ على التمثال المشتبه به واحالته الى الجهة المختصة مؤكدا عدم وجود أي مبرر لإخفاء التمثال بهذه الطريقة داخل تجويف خاص مؤكدا أن لدى رجال التفتيش خبرات تمكنهم من إفساح المجال لادخال اي بضائع مصرح بها.

وثمن الناصر، يقظة رجال الجمرك الجوي محذراً كل من تسول له نفسه تهريب أي مواد ممنوعة أو محظورة، مبينا ان رجال التفتيش سيكونون لهم بالمرصاد مسلحين بخبراتهم والأجهزة المتقدمة التي تحرص الادارة العامة للجمارك على تزويد مختلف المنافذ الجمركية بها.

يذكر أن الضبطية والإجراءات المرتبطة بالاحالة تمت بإشراف وحضور مدير إدارة الجمرك الجوي وليد الناصر، ومراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي مبارك القحطاني.