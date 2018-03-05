إخلاء سبيل خيري رمضان بكفالة

القاهرة – أ ف ب:

قررت محكمة مصرية، أمس، اخلاء سبيل مذيع التلفزيون خيري رمضان بكفالة قدرها عشرة الاف جنيها (حوالي 567 دولاراً) بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبة واهانة الشرطة.

وقال أحمد الشريف محامي رمضان “لقد خرج موكلي من الحبس بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة ونحن في طريقنا للنيابة لانهاء اجراءات اخلاء السبيل واستكمال التحقيقات بشأن التهم الموجهة”.

وأوضح الشريف أن رمضان لم يكن هو مصدر الخبر وانما “كان ناقلا له فقط”، مما ينفي عنه تهمة نشر الأخبار الكاذبة.

وكانت النيابة العامة قررت مساء أول من أمس، حبس رمضان احتياطيا أربعة أيام لاتهامه باهانة الشرطة بعد أن تحدث عن ضعف رواتب ضباط الشرطة في برنامجه.