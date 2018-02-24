إخلاء مبنى إدارة المسنين لظهور تشققات بأحد أعمدته

كتب – فارس العبدان:

أخلت وزارة الشؤون الاجتماعية الخميس الفائت مبنى الادارة الرئيسي في مجمع دور الرعاية بمنطقة الصليبيخات لظهور تشققات في احد أعمدته الرئيسية ووجود أخطار تتهدد سلامة المبنى.

وذكرت مصادر وزارة الشؤون لـ “السياسة” ان ادارة المسنين طلبت من موظفيها الذين كانوا يقومون بأعمالهم يوم الخميس الماضي اخلاء المبنى قبل انتهاء الدوام، ومنعت الدخول اليه احترازيا خصوصا ان بعض العمال يدخلون خلال العطل الرسمية لانجاز بعض المهام.

وفيما أكدت ان مبنى نزلاء دور الرعاية سليم ولا خطر عليه والاخلاء اقتصر على مبنى الموظفين فقط، اوضحت ان القرار النهائي بشأن مصير المبنى يعود الى المهندسين المختصين الذين سيكشفون عليه ويقيمون حالته لاتخاذ قرار نهائي سواء بترميمه واعادة تشغيله او هدمه كليا.

في سياق آخر، توفيت طفلة واصيب شقيق والدها ومواطنة اثر سقوط رافعة (كرين) على شاليه كيربي في مزرعة بأم نقل بالجهراء، كما اصيب اطفائي برتبة رقيب اول اثناء رفع الكرين.