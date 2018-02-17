كتب – مشعل السنعوسي:

أخمد رجال الإطفاء حريقاً اندلع في منزل بمنطقة جليب الشيوخ مكون من ثلاثة أدوار وفي التفاصيل، ورد بلاغ الى مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء وهرعت على الفور فرق اطفاء مراكز جليب الشيوخ والعارضية ومشرف والانقاذ الفني وعند وصولهم تبين لهم ان الحريق في الدور الارضي لمنزل يتكون من ثلاثة أدوار، حيث اندلعت النيران في مخزن يحتوي على اخشاب واسفنج مساحته 300 متر2 فقام رجال الاطفاء بإخلاء المنزل ومكافحة الحريق الذي امتد الى المنزل المجاور الا ان سرعة وصولهم حدت من انتشار الحريق والسيطرة عليه واخماده من دون وقوع اي اصابات وفتح التحقيق لمعرفة اسباب الحريق.

كان الحادث بقيادة رئيس مركز العارضية المقدم فيصل العمران، كما تواجد بموقع الحادث رئيس مركز مشرف المقدم عباس شمساه ورئيس مركز جليب الشيوخ بالانابة الرائد احمد السعيدي ورئيس مركز الاسناد الرائد حمد الراشد ورجال الامن والطوارئ الطبية.