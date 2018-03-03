إدانة بريطاني بمحاولة تشكيل جيش من الأطفال الإرهابيين

لندن – أ ف ب:

دانت محكمة بريطانية رجلا استغل عمله في إحدى المدارس ليعمل على تجنيد “جيش” من الاطفال بهدف “شن هجمات إرهابية”.

وذكرت الشرطة البريطانية أن المواطن البريطاني من شرق لندن عمر أحمد حقي (25 عاماً) حاول دفع أعداد كبيرة من الأطفال إلى التطرف من أجل استغلالهم في ارتكاب “هجوم متشعب ضد شركات ومجتمعات في لندن”.

وأضافت إنه عمد إلى عرض فيديوهات على الأطفال خلال فترة تعليم ديني بعد الدراسة العادية تتضمن “عنفاً إرهابياً متطرفاً”، كما جعلهم “يمثلون دور إرهابيين” يطعنون ضباط شرطة.

ودين مع حقي في محكمة اولد بايلي في لندن، شريكاه إبوطاهر مأمون (29 عاماً) ومحمد عبيد (27 عاماً)، بتهم منها التخطيط لهجمات إرهابية، وهو كان اعترف سابقاً بأربع تهم متعلقة بجمع المعلومات التي تفيد المتطرفين إضافة إلى “نشر وثيقة إرهابية”.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دين هايدون “كان حقي رجلاً خطيراً استلهم الهجمات التي حدثت في أوروبا ووستمنستر، وأراد أن يدبر هجمات عدة في وقت واحد تستخدم فيها الأسلحة النارية والخناجر والقنابل والسيارات الكبيرة لقتل أناس أبرياء”.

وأضاف “استعدنا عدداً من كتب التدريب من منزله وكان واضحاً من ملاحظاته التي دونها أن خطته كانت طويلة الأمد”.

وأوضح “هو اعتزم تنفيذ خطته بعد سنوات، في الوقت الذي قدر فيه أنه سيكون قد انتهى من تدريب وامتلاك جيش من الجنود، بينهم أطفال”.

وأشار “عندما استجوب ضباط متخصصون الأطفال وصفوا عرض حقي لهم لفيديوهات عنف إرهابي متطرف بما في ذلك مشاهد إعدام”.

وأضاف “وأبلغ الأطفال الشرطة كيف طلب منهم حقي لعب دور إرهابيين ورجال شرطة، والأطفال الذين يمثلون دور الإرهابيين عليهم أن يطعنوا ضباط الشرطة حتى الموت”.

وأوضح أن “الأطفال أصيبوا بالخوف الشديد من حقي، إذ فهموا منه أنه يملك علاقات مع إرهابيين، وأخبرهم أيضاً بشكل أساسي أن مصيراً عنيفاً ينتظرهم إن هم أخبروا أحدا ما الذي يفعله، كانوا خائفين جداً منه لكشف السر لأي شخص”.

وفي رسالة هاتفية أذيعت داخل المحكمة، قال حقي لشخص يدعى حبيب إنه استغل موقعه الإداري في “مصباح المعرفة”، وهي فترة الدروس دينية، من أجل دفع 16 طفلاً إلى التطرف.

وتتعرض هيئة الرقابة على المدارس البريطانية “اوفستد” لضغط شديد كي تشرح كيف تمكنت هذه المدرسة من الحصول على تصنيف “ممتاز” بعد جولة تفتيش قامت بها حين كان حقي يعمل هناك.

وكانت تحقيقات أخرى كشفت أن حقي حاول تجنيد 55 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً خلال عمله في مسجد “ريبل رود”.