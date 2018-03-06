في المداولة الثانية وسط توافق بين السلطتين وبأغلبية كبير وإحالتها إلى الحكومة

إقرار قوانين الجيش ومحكمة الأسرة وصندوق المشروعات

استجابة لرسالة بعثت بها اللجنة إلى المجلس ورغم اعتراضات نيابية بعدم لائحيته

تكليف «حقوق الإنسان» التحقيق في محاولات انتحار البدون

وزير المالية عرض على أعضاء المجلس أبرز ملامح وثيقة الإصلاح الاقتصادي الجديدة

قانون منع تضارب المصالح يعبر المداولتين بالإجماع

– وزير الداخلية: أجهزة التشويش على الاتصالات أزيلت من السجن المركزي.

– السجن يتسع لـ 2500 نزيل والموجودون 6 آلاف والكويت كلها ما تقدر تصلح الوضع.

– وزير الصحة: نجهز لبناء مستشفى بمدينة صباح الأحمد بمساحة 800 ألف متر.

– وزير المالية: وثيقة الاصلاح برنامج عمل تنفيذي للحكومة وليست موضع تصويت للبرلمان.

– الروضان: سنأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار في صندوق المشروعات والمهمة شاقة.

– المويزري: اذا تكرر طلب الحكومة شطب كلامي سأقدم استجوابا إلى رئيس الوزراء فورا.

– لا يجوز احالة كلامي خلال مناقشة تعديلات صندوق المشروعات إلى “الأموال العامة” للتحقيق.

– في أي دولة في العالم يقر قانون لإحلال الاجانب مكان أبناء البلد في الجيش؟! هذا أمر خطير!

– عاشور: لا يليق بالشعب الكويتي المثقف والواعي تراكم القمامة بعد الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

– طلب التحقيق بأسباب اقدام بعض البدون على حرق أنفسهم سببه شعورهم بالظلم.

– الشاهين: نشعر بالقلق من الجدوى الامنية والاقتصادية لمؤتمر اعادة اعمار العراق.

– الرهان على العراق مبالغ فيه في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها حاليا.

– الصالح: الحكومة أقرت قبل 6 سنوات بحق 34 ألف بدون بالتجنيس وحتى الان لم يجنسوا.

– نحتاج إلى قرار لحل مشكلة البدون حتى نزيل النقطة السوداء في تاريخ وسمعة الكويت.

– الرومي: رسالة النواب بشأن التحقق في أسباب اقدام بدون على الانتحار غير لائحية.

– الحربش: يجب ان نعالج مسألة سجن النواب قبل رفع الحصانة والا فالقادم اسوأ.

– أنا خريج سجون ولو تروحون عنبر 7 وتشوفون المنظر ستعتقدون اننا لسنا في الكويت.

– الطبطبائي: خرجنا من سجن يضم شرفاء ومجرمين إلى دنيا لا تخلو من مجرمين وعاهرين.

– للأسف هناك اطراف خفية تريد شطب عضويتها من المجلس وعدم الترشح مجددا.

– الدقباسي: نفخر بدور سمو الأمير في محاولة رأب الصدع بين الأشقاء الخليجيين.

– المطير: عدم صرف رواتب الوافدين العاملين في محطات الكهرباء احد أسباب أزمة الفلبين.

– الفساد مستشر في البلد ولو كانت لدينا حكومة لاستقالت بعد الاعلان عن مؤشر المدركات.

– العربيد: طلبت رفع الحصانة عني لانني بريء ولثقتي في القضاء فأنا عضو بحكم محكمة.

– العازمي: تعديل قانون الجيش قدم اساسا من أجل البدون لكنهم لن يستفيدوا بسب الاقتراحات.

– الدمخي: من حق الناس الطعن بالتمييز في الاحوال الشخصية لئلا تكون احكام الاستئناف باتة.

– الدلال: لن نخرج من القاعة إلا بعد التأكد من أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي لا تمس المواطنين.

– عبدالمصد: المجلس السابق لم يخطئ في التعامل مع وثيقة الاصلاح التي استغلت انتخابيا.

– العنزي: الجماعة ماسكين ورقة انتخابية وكلهم يعلمون انه ما في وثيقة ولم يصوت عليها احد.

– هايف: الفائدة على قروض صندوق المشروعات تجعلها ربوية ويجب ضبط الرسوم الفاحشة.

– الحجرف: أقول لوزير التجارة … احذر فأنت من وضع الطوق حول رقبتك بعد تعديل “المشروعات”.

وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية التي عقدها أمس على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في الجيش في المداولة الثانية باغلبية 52 عضوا واعتراض خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد.

وكانت ابرز التعديلات التي اقرت اضافة مادة جديدة تنص على ان “تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة احصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.

كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المداولة الثانية واحاله إلى الحكومة.

وفي الاطار نفسه أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 في المداولة الثانية .

ينص التعديل على ان “تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث”.

من جهة اخرى، وافق المجلس وبالاجماع على قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية.

وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي لمناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي في الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجود مشروع لبناء سجن جديد وترحيل المساجين الأجانب إلى دولهم بهدف معالجة تكدس المساجين في السجن المركزي الحالي.

وقال:إن الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي الحالي تبلغ 2500 سجين في حين بلغ عدد السجناء الحاليين 6 آلاف سجين الأمر الذي أدى إلى وجود تكدس في السجن المركزي الحالي.

وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

•افتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، وخلال دخول النواب الحربش والطبطبائي والمطير القاعة صفق الجمهور الحضور بحرارة، فيما توجه اعضاء في الحكومة الى النواب الثلاثة للسلام عليهم.

•شعيب المويزري: اثناء مناقشة تعديل قانون صندوق المشروعات وزير الدولة الصالح طلب شطب كلامي اذا تكررت محاولة مس نصوص الدستور بهذه الطريقة سأقدم استجوابا لرئيس الحكومة فورا فلا يجوز لوزير الدولةان يطلب للتحقيق احالة كلامي للجنة الاموال العامة.

•عبدالله الرومي: كان يفترض ان تتقدم الحكومة بطلب يصوت عليه المجلس.

•صالح عاشور: اتفق مع المويزري، ما حصل خطأ فادح ولابد من الغاء القرار، فلا يجوز التحقيق مع اي نائب بسبب كلام داخل القاعة.

•الرئيس الغانم: لم يتم اصدار قرار ويتطلب هذا تقديم طلب من الحكومة للتصويت عليه.

•شعيب المويزري: خليني اقرأ اللائحة..

الغانم: استرح الموضوع منته.

•المويزري: مو على كيفك.

احترم نفسك!

• الغانم: لا تضيع حرمة الجلسة عندنا اشياء اهم احترم نفسك وحافظ على مفرداتك، ولن انزل لمستوى كلامك.

•المويزري: استحي على نفسك، عيب هذا الكلام ما يحكمنا اللائحة.

•عادل الخرافي: اطلب من المجلس ادراج الاستجواب على جدول الاعمال حتى نناقشه غدا.

•المجلس بعد ادراج الاستجواب نص الرئيس يؤكد ان تحديد موعد المناقشة يتم لدى الوصول لدوره بعد الرسائل.

•وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة.

•علي الدقباسي: نشكر موقف الكويت الذي قاد الى اتخاذ قرار الهدنة في سورية كما نفخر بدور الامير في محاولة رأب الصدع بين الاشقاء الخليجيين، نحن امام فرصة تاريخية لتعديل وخفض سن التقاعد لاتاحة فرصة العمل للمواطنين وحل مشكلة البطالة.

•صالح عاشور: بعد الاحتفالات بالعيد الوطني لاحظنا الاطنان من القمامة، وهذا لا يليق بالشعب الكويتي المثقف والواعي طلب التحقيق في تكرار حوادث حرق البدون الذي سببه شعورهم بالظلم وعدم المساواة وللاسف وزارة الداخلية شهدت بالبدون الذين احرقوا انفسهم واتهمتهم انهم من ارباب السوابق وتعاطي المخدرات يجب حل مشكلة البدون.

جدوى اعمار العراق

•اسامة الشاهين: نشعر بالقلق من الجدوى الامنية والاقتصادية من مؤتمر اعادة اعمار العراف فهذا الرهان على العراق مبالغ فيه رغم الظروف غير الطبيعية هنا ك.

•خليل الصالح: نحتاج وقتا اطول للانتهاء من مهمتنا في لجنة الاحلال خصوصا مع تزايد طوابير انتظار الوظيفة التوظيف يهم كل اسرة كويتية موضوع البدون فالحكومة اقرت مثل ست سنوات باستحقاق 34 الف بدون التجنس ولكن حتى الان لم يجنسوا اصلا منهم والاعداد راح تزيد نحتاج الى قرار حتى تزيل النقطة السوداء من تاريخ وسمعة الكويت.

• عبدالله الرومي: نسأل الله ان تكون ايام الكويت كلها اعياد وان يديم عليها الاستقرار نتستذكر مجموعة من اهل الكويت ضحوا بدمائهم في تحرر البلاد، مطلوب ان تحفظ الكويت امنها ووحدتها واموالها في ظل التفريط بذلك من الحكومة يجب ان يعي الدرس، بالنسبة لطلب التحقيق باحتراق البدون فهذه رسالة غير لائحية ومكانها ليس بند الرسائل.

•جمعان الحربش: الحمد لله الذي اخرجني وزملائي من السجن ولا انسى كل من تعاطف معنا او شارك في وقفات تضامنية نحن دهبنا الى ادارة التنفيذ وقلت لهم ان كان هناك امر القاء قبض فنحن نسلم انفسنا رغم ان الاصل الا يكون هناك امر يجب ان نعالج مسألة احتجاز النواب قبل رفع الحصانة وان لم تقبل فالقادم اسوأ.

مرفوعو الرأس

• وليد الطبطبائي: دخلنا السجن وخرجنا مرفوعي الرأس لأننا لم نخن الأمانة، خرجنا من السجن الأصغر الذي يضم شرفاء كما يضم مجرمين إلى السجن الأكبر وهي الدنيا التي لا تخلو من مجرمين وهاربين” مؤسف دور السلطة التشريعية ومكتب المجلس الذي لم يقم بدوره بالغيرة على الدستور وحماية النواب، نأسف لقيام الحكومة بمعاقبة مغردين شرفاء على آرائهم وتعاملهم كمن يخزن السلاح في السراديب، للأسف هناك أطراف خفية تريد شطب عضويتا وعدم الترشح مجدداً.

ووافق المجلس على طلب لجنة حقوق الإنسان, التحقيق في حرق البدون انفسهم، كما أقر التمديد للجنة الاحلال .

• وانتقل المجلس إلى بدأ الأسئلة.

• وليد الطبطبائي تعقيباً على جواب وزير الصحة:

نوجه المواطن للاستفادة من بطاقة عافية بسبب التردي في الخدمات الصحية الحكومية، في مستشفى جابر الجاهز لايتم تشغيله، الحكومة فشلت حتى في تسليم المسافرين حقائبهم، الحكومة تغرق في شبر ماء، مو مشكلتنا أن الحكومة تراضي وزيراً فشل في الحصول على ثقة المجلس وأمة تبكي عليه ويحطونه لمنصب ثاني أو يحطوه رئيس الطيران المدني.

“بيني وبينك”!

• باسل الصباح: عدم افتتاح مستشفى جابر سأجلس معك أخ وليد لأبين لك الأسباب.

• وليد الطبطبائي: ليش بيني وبينك، أنت وزير وأنا نائب ، تكلم هنا في القاعة.

• محمد المطير (تعقيبا على جواب وزير الكهرباء):

نحمد الله اننا نرى بيننا من كان مسجونا زورا وبهتانا، جواب الوزير على سؤاله بدل ان الكويت تمر في مرحلة صعبة نرى أزمة الفلبين أحد أسبابها عدم منح رواتب لموظفين وافدين في محطات الكهرباء ورواتبهم الفساد مستشر والشرفاء خلف القضبان، لو كانت لدينا حكومة لاستقالت بعد الاعلان عن مدركات الفساد.

• جمعان الحربش (تعقيبا على جواب وزير الداخلية): أنا خريج سجون، وسأنقل واقع ما رأينا داخل السجن هذه قضية مؤلمة، نحن كنا في أفضل وضع بالسجن رغم أنه سيئ، لو تروحون عنبر 7 في سجن رقم 1 قسماً بالله لو تشوفوا المنظر نعلم أننا مو في الكويت، يا اخوان يوجد سجناء ما شافوا الشمس شهرين ، المشكلة أن السياسيين داخل السجن بسبب خطأ في تغريدة تصنف جريمة “أمن دولة” ويحكم عليهم خمس سنوات ولا تقل يوما واحدا.

حصانة العربيد

• خالد الجراح: أجهزة التشوش داخل السجن تمت ازالتها السجن مخصص له 2500 نزيل لكن عدد الموجدين 6 آلاف مو بس الداخلية بل كل الكويت ما تقدر تصلح هذا الوضع.

• جمعان الحربش: أنا لا أتكلم على خلفية صراع سياسي أو شخصي مع وزير الداخلية، لكن أوضاع السجن ليست جيدة وحال الصراع السياسي في البلاد ساهمت في تواجد الكثير من السياسيين الشرفاء خلف القضبان.

• خالد العتيبي: تعقيباً على جواب وزير الصحة النهج الحكومي سئ، ومازالت الخدمات الصحية من سئ الى أسوأ.

باسل الصباح: نحن بصدد التجهيز لمستشفى في مدينة صباح الأحمد لمساحة 800 ألف متر مربع لتخفيف الضغط عن العدان.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب فراج العربيد في قضية “جنايات المباحث”.

• فراج العربيد: بخصوص رفع الحصانة طلبت رفعها عني لظني بأنني برئ من التهمة لثقتي بالقضاء وها أنا ذا عضو في المجلس بحكم قضائي فكيف أخشى رفعها عني.

• وليد الطبطبائي: مسألة رفع الحصانة خطيرة جدا لأنه يمكن أن يسجن من أول حكم ويجب ألا يبث برفع الحصانة إلا بعد التعديل على اللائحة الداخلية والمادة 20 منها تقضي بعدم

حبس أي نائب إلا بحكم بات وقد يحبس النائب عند رفع الحصانة بحكم أول درجة، ويمكن أن يحدث هذا الأمر معك الأخ الرئيس اشلون نقعد يعني بالمجلس دون رئيس ونقعد ننتخب رئيسا جديداً، ويوقف تنفيذ السجن الى حين يصبح الحكم باتا وبقرار من المجلس.

وإن فرضنا وجود أحكام درجة أولى صدرت بحق 30 نائباً بالحبس فهل يتعطل المجلس ونظر حتى صدور الحكم ولا تعقد جلسات وتعطل السلطة التشريعية.

منع السفر

• جمعان الحربش: القضية خطيرة وسيبنى عليها في المستقبل والطلب المقدم بحق النائب فراج العربيد هو للمحاكمة وهذا لاخلاف حوله لكن قد يترتب عليه محاكمة لاتخاذ القرار اذا صدر.

مرزوق الغانم: هناك وجهة نظر أخرى أعتقد أنها الأسلم وحل هذه المواضيع في المحكمة الدستورية عند وجود خلاف في أي مسألة.

والنائب الطبطبائي يقاطعه يجب أن تبدي رأيك من تحت في القاعة ولايجوز تتحدث وأنت فوق.

• الرئيس الغانم: الاجراءات المتبعة ليست رأيا والحسم يفترض أن يكون من خلال المحكمة الدستورية وبالنسبة لحادثة النائب خضير العنزي.. للتاريخ فإن الرواية غير دقيقة.

• جمعان الحربش: ما حدث مع النائب السابق خضير العنزي هو ما حصل معنا فقد رفعت عنه الحصانة ونحن رفعت عنا الحصانة واتخذت بحقنا اجراءات، واليوم نحن ممنوعون من السفر ولا نعلم أسباب المنع والمفترض أن يكون للرئيس دور كما كان للمرحوم الخرافي.

• مرزوق الغانم: ارجو من الاخ جمعان أن يكون منصقا ازاء موقف الرئاسة من قضية أخرى رفض منع السفر في قضية أخرى وقد اتخذت اجراء ازائها وأنت تعلم ويجب أن تذكر موقف الرئاسة من باب الانصاف، وأنا لست مع منع السفر.

• جمعان الحربش: لا ننكر موقف الرئيس الغانم في قضية منع السفر وفي أي قضية أخرى كذلك موقف من قضية اعادة الجناسي ولا ننكر دوره ولكن بالوقت ذاته نطالب بأن يكون له موقف من منع السفر الآن والحصانة النيابية.

• وليد الطبطبائي: الرئيس الغانم له دور في هذه القضية ورفع الحصانة يشمل الحبس، وقد سبق ان قلت للرئيس الغانم بأنه يعرف مناسك الحج ومنها رمي الجمرات وقت الزوال ولكن نظرا لوقوع وفيات بسبب رمي الجمرات ذهب العلماء الى اجازة الرمي بعد الزوال وهو رأي ضعيف من باب حماية الناس والمفروض اليوم بالرئاسة الذهاب لرأي حماية النواب حتى أن كان رأيه ضعيفا.

• مرزوق الغانم: اذا كان هناك خلاف حول مسألة الحصانة سبق وأن قلت إما تعديل النص أو الذهاب الى المحكمة الدستورية.

صالح عاشور: رأي رمي الجمرات بعد الزوال ليس رأيا ضعيفا انما هو رأي مذهب الشيعة الامامية الرمي بعد الزوال وهو رأي ليس ضعيفا بل صيح.

وضحك الحضور في مداخلة عاشور ازاء صحة ماذهب اليه مذهب الشيعة الامامية.

وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد بعد أن أيد طلب 25 نائبا من أصل الحضور 39 نائبا.بغد الاستجوابات

عادل الخرافي: أطلب مناقشة لاستجواب غدا

وافق المجلس على الطلب ويناقش غدا

قانون الجيش

ثم انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن مشروع قانون الجيش والقاضي بعدم اشتراط الجنسية الكويتية للانخراط بالجيش عن طريق الاعارة او التعاقد.

•عبدالله فهاد: تم اخذ جميع المقترحات من المداولة الاولى واتمنى التصويت على القانون.

•قدم عدد من النواب تعديلا على القانون يعطي الاولوية في التعيين في الجيش الكويتي للكويتيين ثم ابناء الكويتيات ثم حملة احصاء 65 من البدون ثم اصحاب التخصصات النادرة.

•حمدان العازمي: بالتعديل هذا البدون لا يتوظف ولن يأخذ فرصته ولن يستفيدوا منه والهدف من القانون اساسا للبدون لتوظيفهم وكذلك توظيفهم كمدنيين ان كنا صادقين لا بد من اضافة توظيفهم بالجيش دون تحديد، ومن ناحية شرعية يجب ان يأخذوا حقوقهم ونحن نرع أناسا تنتحر.

•عبدالوهاب البابطين: التعديل موجود الان الاولوية بالتعيين للكويتيين ثم لابناء الكويتيات ثم للبدون حملة احصاء 1965 ثم لابناء العسكريين غير الكويتيين واردنا ان نثبته في نص القانون بصورة صريحة.

• وافق المجلس على التعديلات.

•عدنان عبدالصمد: ما قدم هو تعديل جديد وليس تعديل صياغة ولذلك ما كان له داع التعديل.

•سعدون حماد: انا عضو بلجنة الدفاع والداخلية ولم يعرض علينا هذا التعديل وليس هناك حاجة لايجاد نص الاولوية للكويتيين لانه موجود بالنص الاصلي.

* عبدالكريم الكندري: اذا كنت تبي تعيين الكويتيين لا بد ان يزيد العدد في قبولهم في الكلية العسكرية وهناك من يقول العسكريين والجيش.. والعسكريين والبدون هناك من يصور انهم خونة ومرتزقة والبدون في 2 اغسطس دافعوا عن الكويت في حين هناك كويتيون بصفة اولي خونة في السجون والبدون دافعوا عن سمو الامير وموكب الشيخ جابر الاحمد.

•شعيب المويزري: باي دولة في العالم يتم اقرار قانون لاحلال الاجانب مكان ابناء البلد .. نعم نحن مع ابناء البدون الشرفاء والاستعانة باجانب في الجيش امر خطير… ويجب ان نعرف اسباب هروب الكويتيين من الجيش بعد 3 شهور من التحاقهم.

وافق مجلس الامة على قانون تعيين غير الكويتيين في الجيش الكويتي في مداولته الثانية الحضور 58 موافق 52 غير موافق 5 ممتنع 1 .

•وزير الدفاع: نشكر زملائي الاعضاء لجنة الداخلية والدفاع وهذا معناه بناء لحمة تجمع ما تفرق مع هؤلاء الذين قدموا واستشهدوا في سبيل الوطن.

محكمة الأسرة

•واستؤنفت الجلسة في الواحدة بعد الظهر وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة.

•الحميدي السبيعي: الاذن باستخراج اي اثباتات للمحصنون ثم اضافة هذه الفقرة الى موقع اخر كما تم استثناء حالات معينة من السماح لها بالطعن بالتمييز في الوصية الميراث.

•جمعان الحربش: اي قصر لدرجة من درجات التقاضي قد يعود بالضرر على اخرين ليش حتى” نعلم ما نصوت عليه.

•الحميدي السبيعي: اردنا تفعيل سرعة التقاضي في محكمة الاسرة ولا يوجد مبرر للاستعجال في بعض القضايا كالنفقة والحضانة مثلا.

• علي الدقباسي: اشيد بقرار التشريعية واطلب من المجلس التصويت فالناس تشتكي من بطء الاجراءات في المحاكم وتأخر مصالحهم.

• عادل الدمخي: من حق الناس الطعن بالتمييز حتى لا تجعل احكام الاستئناف في احكام نهائية باتة.

•محمد الدلال: قضايا الطلاق والحصانة والرؤية والتعديل الجديد يحقق عدالة اكثر وهو مطلوب.

• عبدالكريم الكندري: ظاهرة التعديل انهاء المعاناة والاستعجال باصدار الاحكام لكن باطنة خطير فالاصل هو اصلاح مرفق الفضاء ينظر احكام التمييز فالحكومة اعترفت بوجود تقصير في التمييز.

•عبدالله الرومي: القانون كله خطأ فما الفرق بين قضايا الاحوال الشخصية قبل صدور القانون وبعده فهل نحن مغرمون بالتسميات وتنظر للقضايا كأنها معاملات.

الطعن بالتمييز

\ اسامة الشاهين: في السابق كانت كل قضايا الاحوال الشخصية للتمييز فتعطل, فجاء القانون لينهي الطعن بالتمييز بالمطلق, الى ان جاء التعديل الحالي لاستثناء بعض الحالات.

\ جمعان الحربش: نهج غير سليم ان يتدخل التشريع القانوني في اي امور ادارية او في قصر اي درجة من درجات التقاضي.

\ فهد العفاسي: توجد قضايا عدة يوجد بها قصر لدرجات التقاضي مثل قانون الانجازات, اما السماح بالطعن بالتمييز لكل قضايا الاحوال الشخصية يبين قانون الاسرة.

\ وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن مشروع بقانون محكمة الاسرة في مداولته الثانية.

الحضور (51), موافق (50) غير موافق (1).

\ مرزوق الغانم: حسب الجدول بعد المداولة الثانية ستكون مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي, وديوان حقوق الانسان وقدم طلب مناقشة تعارض المصالح بعد المداولة الثانية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

\ محمد الدلال: مناقشة الوثيقة وتاليا تعارض المصالح ولا تطلع الا بعد ان ننتهي من هذين البندين حتى نتأكد انه لا مساس بالمواطنين حول الوثيقة.

\ عبدالكريم الكندري: يجب ان نتأكد من الوثيقة حتى لا تتكرر الاخطاء في المجلس السابق فكانت اساس وصولنا للمجلس وعدم المساس بالمواطنين.

\ عدنان عبدالصمد: المجلس السابق لم يخطئ في الوثيقة الاقتصادية واستقلت اتنخابيا, وتم التصويت على اعادتها من اللجنة المالية للمجلس لمناقشتها ولم يتم التصويت عليها بالمبرة للتاريخ وللمضبطة.

\ صالح عاشور: الوثيقة لم توزع على الاعضاء, فكيف سنناقش الوثيقة الاقتصادية.

\ فيصل الكندري: المجلس السابق لم يصوت على الوثيقة الاقتصادية والوثيقة الحالية لم تصلنا حتى الان.

\ رياض العدساني: الاستعجال بمناقشة الوثيقة الاقتصادية غير صحيح, والوثيقة السابقة تم استبعادها. وسحبت من المجلس الحالي وانا معترض على المس بجيب المواطنين.

\ عسكر العنزي: الجماعة ماسكين ورقة من الانتخابات وكل النواب يعلمون انه مافي وثيقة ولم يصوت عليها احد, وخلونا نحن من رفعنا الاسعار للبنزين واذا في شيء ووثيقة جديدة لا تمس جيب المواطنين نحن معها.

\ خليل ابل: الوثيقة ليست بقانون وهناك برنامج عمل الحكومة وهي الاصل والوثيقة ليست لها اساس قانوني.

وثيقة الاصلاح

\ عبدالوهاب البابطين: استغرب ان هناك من لا يريد مناقشة تعارض المصالح, الوثيقة ليست قانونا او مشروعا وهي رؤية لا يجوز التصويت عليها, وان كان لوزير المالية رؤية اقتصادية يقدمها.

\ نايف الحجرف: وثيقة الاصلاح برنامج عمل تنفيذي للحكومة, وليست موضع تصويت للبرلمان, ولا يوجد قوانين او تشريعات برنامج تنفيذي الرؤية 2035 والموضوع معروض من يناير 2017 اكدنا مناقشته اليوم والحكومة مستعدة للمناقشة ان رأى المجلس خلاف ذلك فنحن موجودون.

\ عبدالكريم الكندري: لا نزايد على النواب حتى التصويت والاحالة الى اللجنة المالية هو التصويت على مبدأ ومن يتحسس من المجلس الماضي.

\ صفاء الهاشم: خطة عمل الحكومة دولة الرفاه ويا كويت عزك عزنا, ثم تفرض ا سعار البنزين واذا عندهم فريق فني خله يطلع يوضح.

\ الرئيس الغانم يحسم الامر باجراء التصويت على طلب مناقشة تعارض المصالح وتم الموافقة على المناقشة بعد المداولة الثانية على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

\ ثم صوت المجلس على مناقشة الوثيقة بعد تعارض المصالح وكانت النتيجة 24 من 46 موافقة.

\ وانتقل المجلس الى تقرير تحسين بيئة الاعمال بتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

\ وليد الطبطبائي: التعديلات منحت الوزير صلاحيات عدة , يعني المستفيدون ربع الوزير.

\ عدنان عبدالصمد: اشكر تجاوب الحكومة واللجنة مع تعديلاتنا.

\ جمعان الحربش: نسبة الـ 2 في المئة هل هي فائدة متزايدة مثل فائدة قروض التأمينات؟!

\ علي الدقباسي: التجربة السابقة للصندوق ما الضمان لعدم تكرارها في حال تغير الوزير الحالي نريد ضمانات لمحاسبة من يقدم القروض الوهمية.

\ يوسف الفضالة: لدينا مقترح بان لا يتجاوز سقف دعم التحويل 500 الف دينار.

\ المجلس: موافقة عامة.

• وزير التجارة: في التعديلات التي ذكرت هناك برامج 45 يوما وأخرى اكثر من 45 يوما ويمكن ان تستثني هذه البرامج التي تحتاج فترة زمنية أكثر.

• الرئيس مرزوق الغانم: يا جماعة احتاج الى نصاب داخل القاعة وان لم يدخل الاخوان في الاستراحة فسوف ارفع الجلسة وتتلى اسماء الاخوان داخل القاعة واسماء النواب الذين يتابعون الجلسة من الاستراحة.

• عقب هذه التلويح برفع الجلسة دخل 17 نائباً ووزيران هم: فيصل الكندري، جنان بوشهري، سعود الشويعر، خالد الجراح، صلاح خورشيد، خالد العتيبي، عبدالله الرومي، خلف دميثير، محمد المطير، طلال الجلال، عيسى الكندري، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، محمد الهدية، شعيب المويزري، فراج العربيد، ناصر الدوسري.

• أحمد الفضل: لا يمكن الاعتماد على لجنة مركزية يقودها المدير العام للبت في المشاريع المقدمة.

• محمد هايف: زيادة نسبة الفائدة على القرض تعني صارت فائدة ربوية، والرسوم الفاحشة يجب ان يضبطها الوزير، يجب عدم اخذ نسبة على المبلغ.

• ووافق المجلس على تثبيت الرسوم على القرض بنسبة 2 في المئة من قيمة التمويل ولمرة واحدة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

• ووافق المجلس على المداولة الثانية لصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحال القانون الى الحكومة.

• مبارك الحجرف: أقول لوزير التجارة احذر احذر احذر انت من جعل الطوق حول عنقك بهذه التعديلات.

• الرئيس الغانم (ممازحاً): الله يبعد عنا الطوق وعن الجميع ان شاء الله.

• وزير التجارة: اشكر لجنة بيئة الاعمال على جهودهم وكل الملاحظات سنأخذها بعين الاعتبار والمهمة شاقة وليست سهلة والمشاريع الصغيرة تفيد الشباب، ويكون قدر الثقة التي أولانا اياها سمو الأمير.

• وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وتم التصويت على المداولة الاولى.

• الحضور (45)، موافق (45) غير موافق (-) وأجريت المداولة الثانية استنادا الى استثناء من المادة 104 وتمت الموافقة على القانون ويحال الى الحكومة.

• الحميدي السبيعي: نشكر الاخوان مقدمي الاقتراح … ونشكر اللجنة التشريعية.

• وزير العدل: اشكر المجلس على تعاونه انجاز اكثر من قانون.

•وانتقل المجلس الى مناقشة وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.

• جمعان الحربش: واضح فقد النصاب كأن الموضوع تبرئة ذمة وان دخلنا في النقاش فلننتظر المبارة تنتهي ونرفع الجلسة.

• عبدالله الرومي: هناك قرار اتخذ لمناقشة الوثيقة والكادر الفني قاعدين من الصبح ومن يريد ان يخرج فليطلع.

• ترفع الجلسة لاداء صلاة العصر 4٫17 دقيقة.