إدوارد يصور «ربع رومي»

بدأ الفنان المصري إدوارد تصوير أولى مشاهده في مسلسل «ربع رومي» بمشاركة مجموعة من النجوم منهم مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، وهالة فاخر، بالإضافة إلى ميرنا جميل مقدمة برنامج «SNL بالعربي».
ونشر ادوارد صورة له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع أول مشهد له في المسلسل، ونشر صورة أخرى تجمعه مع منتج العمل تامر مرسي.
«ربع رومي» من تأليف تامر إبراهيم، مصطفى عمر، فاروق هاشم، واخراج معتز التوني.
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